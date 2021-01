NOTA DE REPÚDIO da deputada federal Norma Ayub

“Lamentável! É motivo de repulsa a revoltante postura do Sr. Mario Louzada, presidente do IDAF, no Espírito Santo, ao difamar, de forma jocosa e grosseira, a primeira dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, em um comentário totalmente desprezível, em rede social.



Esse tipo de postura, completamente nociva e abusiva, fere a todas nós mulheres. Manifesto meu total apoio, não só à primeira-dama, como a todas as mulheres que são vítimas de qualquer tipo de comentário abusivo.



Nós não vamos nos calar diante de qualquer tentativa de diminuir a nossa honra, a nossa força, a nossa importância para a construção de uma sociedade melhor!



Que a sociedade capixaba saiba reagir a essa agressão à dignidade da mulher!”

Norma Ayub

Deputada Federal