Nova Anchieta | Obras de drenagem e pavimentação de ruas foram concluídas

today21 de janeiro de 2021 remove_red_eye18

As obras para drenagem e pavimentação de nove ruas no bairro Nova Anchieta, na sede de Anchieta, foram finalizadas. O investimento deu um novo visual à localidade. Conforme a Secretaria Municipal de Infraestrutura, um total aproximado de 1,6 Km de ruas receberam os serviços de drenagem e pavimentação no bairro.

Foram contempladas: rua 01 (eixo principal – Peroá e Av. dos Capixabas); rua 02 (Salmões); rua 03 (Estrela do Mar); rua 04 (Atuns); rua 05 (Marlin Azul); rua 06 (Manoel Simões); rua 07 (Golfinhos); rua 08 (rua dos Navegantes – próximo a Ponta dos Castelhanos).

Com o serviço, os moradores agora não irão mais enfrentar poeira em dias de sol e lama quando chove, problemas antigos que foram resolvidos para quem vive no bairro.

Para o prefeito Fabrício Petri as obras representam um grande desenvolvimento no município e dará mais acessibilidade aos moradores. “Estou muito feliz em poder executar esse pacote de investimento que inclui serviços de drenagem e pavimentação no bairro Nova Anchieta e em outras diversas comunidades. Isso traz desenvolvimento e mais acessibilidade para as pessoas”, comenta Petri.

Também na sede de Anchieta atualmente vem sendo executada a drenagem e pavimentação de 20 ruas nos bairros Anchieta e Planalto.