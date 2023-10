Nova Ponte do Cambucá deve ser entregue no próximo mês em Dores do Rio Preto

Em fase final, obras de finalização das cabeceiras iniciam nesta sexta (20). Presidente da Ales visitou as obras hoje (19)

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos, esteve em Dores do Rio Preto nesta quinta-feira, 19, junto com o prefeito Ninho e os vereadores Toninho Zoreia, Gugu, Marinaldo e Raimundo, para fiscalizar o andamento das obras na Ponte do Cambucá. A obra que está praticamente concluída é importante e dá acesso ao estado de Minas Gerais.

Marcelo Santos, que teve o apoio de mais de 30% dos eleitores da cidade e é conhecido por seu comprometimento com o desenvolvimento da região, destacou a importância da nova ponte que veio substituir o antigo acesso que foi destruído em razão das fortes chuvas.

“Estamos assegurando não apenas uma infraestrutura robusta e segura, mas também uma melhor qualidade de vida para os cidadãos, que vão contar com uma ligação mais eficiente entre os dois estados”, afirmou o deputado.

Graças à parceria da Assembleia Legislativa, governo do estado e a prefeitura municipal, Dores do Rio Preto recebeu R$ 20 milhões em investimentos que estão transformando o município. São obras que estão em execução por toda a cidade.

O presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, participou ainda da entrega de máquinas, equipamentos e implementos destinados a impulsionar a produtividade dos pequenos agricultores de Dores do Rio Preto.

As ações conjuntas no município, como a obra da Ponte do Cambucá e o apoio aos agricultores locais, refletem o compromisso de líderes locais em promover o desenvolvimento, a infraestrutura e o bem-estar da comunidade.