Novas doses de vacina contra a Covid-19 chegam ao Espírito Santo nesta sexta-feira (26) a noite

26 de março de 2021

O Governo do Estado recebe, na noite desta sexta-feira (26), a décima remessa de doses de vacina para dar continuidade à imunização contra o novo Coronavírus (Covid-19), com 79.900 doses. Serão entregues 17.900 doses da vacina Covishield (Oxford/Fiocruz) e 62.000 mil doses da Coronavac (Sinovac/Butantan).

Com este quantitativo, o Estado iniciará a vacinação do público de 65 a 69 anos, com o envio aos municípios do quantitativo de 51.529 doses para atender 35% desta população (que possui 147.257 mil de população estimada no Estado). Além disso, fará o envio de imunizantes aos municípios com o quantitativo para completar 100% da D1 de idosos de 70 a 74 anos; e mais o quantitativo de 2% para trabalhadores da saúde.

A Secretaria da Saúde (Sesa) ressalta que segue as diretrizes do Plano Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde. Com isso, em decisão tripartite na última semana, entre União, estados e municípios, as doses que chegam ao Espírito Santo a partir da oitava remessa, serão utilizadas como D1, com a finalidade de dar mais rapidez à imunização dos grupos prioritários.

As doses serão encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frio para cadastramento. A previsão de distribuição aos municípios da Região Metropolitana vai ocorrer a partir da manhã da próxima segunda-feira (29), bem como o envio às regionais de saúde Norte, Sul e Central.



Antecipação da imunização de profissionais da educação e da segurança

Em pronunciamento realizado na quinta-feira (25), o governador Renato Casagrande informou que a partir de abril, o Estado antecipará a vacinação de profissionais da educação e da segurança, com as doses da reserva técnica encaminhadas pelo Ministério da Saúde.

Esta inclusão será publicada em resolução produzida pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB). A reunião da comissão está prevista para acontecer na próxima semana.