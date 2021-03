Novas vagas de emprego no Hospital Estadual de Urgência e Emergência ‘São Lucas’

O Hospital Estadual de Urgência e Emergência “São Lucas”, em Vitória, disponibiliza 287 oportunidades de emprego distribuídas em diferentes áreas da unidade. Para se candidatar, os profissionais devem acessar o site www.evangelicovv.com.br e cadastrar os currículos na aba ‘Trabalhe Conosco’.

As vagas disponíveis são para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de serviços de apoio (PCD) e auxiliar administrativo. O processo seletivo acontecerá remotamente, sendo assim, é fundamental que as informações sejam atualizadas com precisão e que os concorrentes tenham toda a documentação previamente selecionada, uma vez que as vagas são para início imediato.

A coordenadora de Recursos Humanos do hospital, Almira Fraga Tozzi, ressalta que a remuneração é compatível com o mercado e os detalhes relativos à carga horária e outros benefícios são informados no momento da entrevista.

“A triagem de currículos será realizada conforme o perfil das áreas e as competências técnicas do candidato. Ou seja, vai desde análise de currículos até entrevistas que serão realizadas via chamadas de vídeo ou ligações telefônicas. Em alguns casos, os dois tipos de entrevista podem ser feitos”, explicou a coordenadora.



Hospital Estadual de Urgência e Emergência “São Lucas”

O Hospital Estadual de Urgência e Emergência “São Lucas” (HEUE) é um hospital de portas abertas para o atendimento à população, sendo referência em trauma para a Região Metropolitana – principal hospital para o atendimento às demandas do Samu 192 e Corpo de Bombeiros Militar (CBMES).



Entre as especialidades, a unidade conta com ortopedia, neurocirurgia, cirurgia vascular/angiologia, cirurgia geral, cirurgia torácica, clínica médica, anestesiologia e intensivista. O HEUE também dispõe de especialidades de apoio, como cirurgia bucomaxilofacial, nefrologia, infectologia, cardiologia e hematologia.



Ao todo, são 40 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 14 de Unidade de Alta Dependência de Cuidados (UADC), 121 de enfermaria e 43 de Pronto-Socorro, com funcionamento 24 horas.



Os pacientes também podem contar com uma equipe multidisciplinar, durante o processo de reabilitação, composta por enfermeiro, técnico em enfermagem, terapeuta ocupacional, psicólogo, assistente social, farmacêutico, nutricionista, fisioterapeuta e fonoaudiólogo.

Sobre a Aebes

A Aebes atua há mais de 60 anos prestando serviços de Saúde à população do Estado, com transparência e seriedade, motivo pelo qual foi convidada pelo Estado do Espírito Santo a assumir a gestão do HEUE, em caráter emergencial. Atualmente, a Aebes gerencia outras três unidades hospitalares, sendo que duas delas possuem certificação máxima de excelência (ONA nível 3).