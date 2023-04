Novo Aeroporto Regional de Linhares é inaugurado pelo Governo do Estado

O Aeroporto Regional de Linhares, após receber obras de expansão da pista e construção de um novo terminal de passageiros, foi inaugurado pelo governador do Estado, Renato Casagrande, na manhã desta sexta-feira (14). Com um investimento total de R$ 67 milhões, sendo R$ 49 milhões do Governo do Estado e R$ 18 milhões do Governo Federal, o aeroporto se torna um importante instrumento para o desenvolvimento econômico e social do norte capixaba. A solenidade contou com a presença do ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França.

“É a segunda vez que o ministro Márcio França vem ao Espírito Santo este ano e a segunda vez em Linhares. Quero agradecer a todos que ajudaram a transformar esse sonho em realidade. Estou feliz na mesma intensidade em que a população de Linhares. Tenho certeza absoluta que veremos esse aeroporto recebendo vários voos comerciais, abrindo novas perspectivas para uma cidade que já é próspera. Essa é uma grande oportunidade para as pessoas usarem este espaço como instrumento do desenvolvimento”, afirmou o governador.

Casagrande ainda fez um agradecimento ao Governo Federal pela parceria durante todo o processo de execução da obra. “Gostaria de agradecer ao presidente Lula pelo apoio e gostaria de lembrar que essa obra foi iniciada ainda durante a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff. O Espírito Santo tem um nível de investimento diferenciado. Somente um estado organizado pode colocar R$ 49 milhões nessa obra. Temos aqui uma pista maior que a do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Ou seja, qualquer avião pode pousar aqui”, disse.

O ministro de Portos e Aeroportos comemorou a entrega do primeiro aeroporto regional desde o início da atual gestão. “O presidente Lula nos encomendou 100 aeroportos regionais e já estamos entregando o primeiro. Agora faltam 99. O presidente disse que este seria o primeiro aeroporto, porque o governador Casagrande sabe fazer obra e faz rápido. A partir do segundo semestre, vamos iniciar um programa de passagens aéreas a R$ 200,00 por trecho. Queremos mais pessoas voando, para isso é preciso ter mais aeroportos regionais. O governador nos pediu a ampliação do aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim e vamos fazer”, declarou Márcio França.

Governador Renato Casagrande e o Ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França.

Durante a agenda, a comitiva do governador e do ministro conferiu as instalações do Aeroporto, que agora tem capacidade para receber voos comerciais de até 150 passageiros. A nova pista do aeroporto, que possui 1.860 metros de extensão, recebeu a homologação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), possibilitando a ampliação de sua capacidade operacional. A obra foi realizada pela Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) e pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

O Governo do Estado e a prefeitura de Linhares avaliam uma proposta para que a administração do Aeroporto seja feita pela Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), trazendo mais qualificação à gestão e sua viabilidade econômica.

“Temos trabalhado para desenvolver a infraestrutura do Espírito Santo. Essa inauguração é um marco, que vai impulsionar o desenvolvimento econômico e social de toda a região norte. Entregamos um aeroporto moderno, seguro e funcional, alinhado às diretrizes da Anac e com potencial comercial para o transporte de cargas e de passageiros” destacou o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno.

Além da expansão da pista, o aeroporto também recebeu obras de ampliação e reforma do terminal de passageiros, que agora tem 735 metros quadrados, nova fachada, reformulação das áreas internas e estacionamento. O Governo do Estado também adquiriu e instalou o PAPI, equipamento de auxílio para pousos, exigido pela Anac para operação de aeronaves a jato.

“A inauguração do Aeroporto Regional de Linhares demonstra um novo tempo de desenvolvimento não só para o município, mas também para toda a região. Vamos impulsionar e fortalecer a economia, gerando mais investimentos e oportunidades para o capixaba”, ressaltou o diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas.