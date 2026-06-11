Novo aporte do Programa Rio Doce destina R$ 1,7 milhão para a saúde de Anchieta

today11 de junho de 2026 remove_red_eye50

O município de Anchieta está entre as 11 cidades capixabas contempladas com novos recursos destinados ao fortalecimento da saúde pública nos territórios impactados pelo desastre ambiental de Mariana. O repasse faz parte do Programa Especial de Saúde do Rio Doce (PES Rio Doce), coordenado pelo Governo Federal e viabilizado a partir do acordo de repactuação firmado após o rompimento da barragem.

De acordo com portaria publicada pelo Ministério da Saúde nesta semana, Anchieta receberá R$ 1,7 milhão nesta nova etapa de investimentos. No total, os 11 municípios beneficiados no Espírito Santo receberão R$ 101,6 milhões para ampliar e qualificar os serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).

Além de Anchieta, também serão contemplados os municípios de Aracruz, Baixo Guandu, Colatina, Conceição da Barra, Fundão, Linhares, Marilândia, São Mateus, Serra e Sooretama.

O novo aporte integra um investimento total de R$ 700 milhões previsto no Novo Acordo do Rio Doce para ações exclusivas na área da saúde nos próximos anos. Em 2025, os municípios já haviam recebido um primeiro repasse de R$ 219 milhões.

No Espírito Santo, a Secretaria de Recuperação do Rio Doce (Serd) e a Secretaria da Saúde (Sesa) atuaram em conjunto para orientar os municípios na elaboração dos Planos Municipais de Saúde, documentos necessários para a liberação dos recursos.

Os investimentos poderão ser aplicados na ampliação dos serviços de atenção à saúde, vigilância em saúde, infraestrutura, modernização da gestão, formação profissional, saúde digital e ações de inteligência e ciência de dados.

Segundo a secretária de Estado de Recuperação do Rio Doce, Margareth Saraiva, a união entre municípios, Estado e União é fundamental para fortalecer a rede pública de saúde nas regiões atingidas pelo desastre.

“Essa convergência de estratégias amplia a capacidade de resposta, qualifica a assistência e reforça a vigilância em saúde nos municípios impactados pelo rompimento da barragem. Nosso compromisso é contribuir para a reconstrução dos territórios atingidos e para a consolidação de um SUS cada vez mais preparado para atender a população”, destacou.

Os recursos serão liberados conforme cronograma estabelecido nos planos municipais e acompanhados pelos Conselhos Municipais de Saúde, garantindo transparência e controle social na aplicação dos investimentos.

VALORES DO NOVO APORTE DO PES RIO DOCE (2026):

Anchieta – R$ 1,7 milhão

Aracruz – R$ 8,6 milhões

Baixo Guandu – R$ 8,8 milhões

Colatina – R$ 13,6 milhões

Conceição da Barra – R$ 5,9 milhões

Fundão – R$ 2,4 milhões

Linhares – R$ 13,7 milhões

Marilândia – R$ 1,6 milhão

São Mateus – R$ 18,6 milhões

Serra – R$ 21,9 milhões

Sooretama – R$ 4,8 milhões