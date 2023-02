Novo Mercado Municipal de Cariacica terá o nome dos soldados PM Ferrani e Celini

11 de fevereiro de 2023

O Mercado Municipal de Cariacica, em Itacibá, que está em obras, receberá nome em homenagem aos soldados Celini e Ferrani, mortos em uma emboscada em outubro do ano passado. O anúncio foi publicado no Diário Oficial da última quinta-feira (9) e agora passa a se chamar Mercado Municipal Soldados Celini e Ferrani.

“Como eu atuei por muitos anos na área da segurança pública, não poderia deixar de fazer essa homenagem a esses guerreiros que tombaram no exercício do cumprimento do dever legal em defesa de nossas vidas, e que foram assassinados em seus postos de trabalho. A bravura desses herois, Ferrani e Celini, sempre serão lembradas pela sociedade com o nome deles no Mercado Municipal de Cariacica”, ressaltou o prefeito Euclério Sampaio.

Os soldados da Polícia Militar Bruno Mayer Ferrani e Paulo Eduardo Oliveira Celini foram assassinados por bandidos enquanto exerciam seus trabalhos. O crime ocorreu no bairro Santa Bárbara, quando os soldados perseguiam suspeitos.

Ferrani e Celini eram lotados no 7º Batalhão, em Tucum, Cariacica. Bruno Mayer Ferrani tinha 30 anos, era casado e tinha duas filhas. Estava na corporação desde 2015.

Já Paulo Eduardo Oliveira Celini tinha 29 anos, era casado e estava há cerca de um ano na Polícia Militar. Era formado em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo.

NOVO MERCADO

O terreno onde o novo Mercado Municipal de Cariacica está sendo construído tem uma área total de 3.100 metros quadrados e é localizado na Rodovia Governador José Sette, em Itacibá. A estrutura terá três pavimentos, totalizando 3.665 metros quadrados de área construída.