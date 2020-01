Novos conselheiros tutelares de Piúma tomam posse

A prefeitura de Piúma, juntamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMCAP) deu posse, na manhã do dia 10 de janeiro, aos cinco novos conselheiros tutelares de Piúma, eleitos pelo voto popular em outubro passado, para o quadriênio 2020/2024.

A cerimônia oficial aconteceu no auditório da SEMAS na presença da prefeita em exercício Martha Scherres, da secretária de Assistência Social, Valquíria Silva, do presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMCAP), Luciano de Araújo Pedroza, do 2º Sargento, Gean Carlos Silveira Pimentel, representante da Polícia Civil, Mara Baptista, secretários municipais e população em geral.

“A célula mais importante da sociedade é a família, por isso é muito importante o papel do poder público de uma forma mais efetiva. Muitas vezes, vocês, conselheiros tutelares, serão os pais e mães de crianças que sofrem e que são abusadas, e é uma obrigação de todos nós, como cidadãos, nos dedicarmos a esse trabalho em conjunto com as nossas crianças”, enfatizou Luciano Pedroza.

“Vocês, conselheiros, não terão uma vida fácil pela frente. Defender direitos e garantias de crianças e adolescentes numa sociedade que nem a nossa não está fácil. Mas sejam corajosos, sejam persistentes e estudem, leiam, aprendam, porque a única forma de vocês cobrarem com ética, com decência políticas públicas é através do conhecimento”, disse a secretária Valquíria Silva.

Já a prefeita em exercício Martha Scherres, disse que: “os conselheiros são fundamentais na sociedade, pois começam a agir assim que os direitos das crianças e adolescentes forem ameaçados ou violados pela sociedade, pelos pais, responsáveis ou em razão de sua própria conduta. O município não medirá esforços para ajudar”.

Assumiram o cargo: Gabriel Albani, Rosana Andrade Oliveira, Daniele Vilela N. Menezes, Erinalda Silva Santos e Maria José Figueiredo.

Serviço

Endereço: Rua Pedro Bassul, 745 – Centro

Telefone: 3520-5305