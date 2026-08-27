O futuro de Guarapari também está nas suas mãos: participe da revisão do Plano Diretor

today27 de agosto de 2026 remove_red_eye78

Moradores podem contribuir para a construção das diretrizes que vão orientar o desenvolvimento de Guarapari nos próximos anos. Como queremos que Guarapari cresça nos próximos anos? Onde a cidade precisa se desenvolver? Como melhorar os deslocamentos? Quais áreas precisam de maior proteção? Como podemos fortalecer o turismo, a economia e a oferta de moradia?

Essas são algumas das questões que fazem parte da revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Guarapari.

O Plano Diretor é o instrumento que orienta o desenvolvimento e a organização da cidade. Ele trata de temas como uso e ocupação do território, mobilidade, habitação, meio ambiente, turismo, desenvolvimento econômico e infraestrutura urbana.

A revisão do PDM é uma oportunidade para olhar para a Guarapari de hoje e discutir que cidade queremos construir para o futuro.

Como será a participação?

A partir de 26 de agosto, a população poderá participar por meio de workshops temáticos e institucionais e também pela consulta pública on-line, contribuindo com propostas relacionadas aos principais temas da revisão do Plano Diretor.

A participação será organizada em oito eixos:

1- Governança

2- Participação Social

3- Mobilidade

4- Habitação

5- Meio Ambiente

6- Turismo e Orla

7- Desenvolvimento Econômico

8- Ordenamento Territorial

Em cada eixo, o cidadão poderá apresentar até três propostas e participar de mais de um eixo, de acordo com os temas que considera mais importantes.

Mas o que é uma proposta para o Plano Diretor?

Não é preciso ser especialista em planejamento urbano. A contribuição pode partir da experiência de quem mora, trabalha, empreende, estuda ou circula por Guarapari.

A proposta pode ser uma ideia sobre o caminho que a cidade deve seguir em determinado tema. Por exemplo, discutir onde e como a cidade deve crescer, quais áreas devem ser valorizadas ou protegidas, como melhorar os deslocamentos, ampliar as possibilidades de moradia ou fortalecer as atividades econômicas e turísticas.

Essas contribuições serão analisadas em conjunto com os estudos técnicos, os debates e as demais etapas participativas da revisão, contribuindo para o aprofundamento e a construção das diretrizes do novo Plano Diretor.

Para quem possui uma proposta mais elaborada ou um projeto, a plataforma permitirá o envio de arquivo em PDF de até 5 MB como complemento à contribuição.

A participação será limitada a uma contribuição por CPF, garantindo que cada cidadão tenha a oportunidade de registrar sua manifestação no processo.

“O PDM interfere diretamente na forma como Guarapari vai se desenvolver. Por isso, queremos aproximar esse debate da população e criar condições para que diferentes visões e necessidades sejam consideradas. Quanto mais pessoas participarem, mais representativo será o planejamento da cidade”, afirmou o secretário municipal de Desenvolvimento e Habitação, Marcos Monteiro.

Workshops e participação social

Além da participação on-line, a revisão do Plano Diretor contará com uma agenda de workshops temáticos e institucionais, reunindo representantes de diferentes setores da sociedade.

Os encontros, previstos entre 26 de agosto e 1º de outubro de 2026, terão como objetivo apresentar a leitura técnica do território, ampliar a escuta da população e dos diferentes segmentos da sociedade e promover o debate sobre os desafios, potencialidades e caminhos para o futuro de Guarapari.

A programação também contará com momentos específicos de escuta do território rural, envolvendo comunidades e associações de moradores.

“Planejar a cidade é pensar no presente, mas também no futuro. Queremos que essa revisão seja construída com a participação de quem vive Guarapari, conhece seus desafios e também sabe o potencial que temos para avançar. A população tem um papel essencial nesse processo”, destacou o prefeito Rodrigo Borges.

A participação de cada cidadão ajuda a ampliar o olhar sobre a cidade e a construir, de forma coletiva, as diretrizes que poderão orientar o desenvolvimento de Guarapari nos próximos anos.