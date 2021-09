Obra na Serra não poderá interditar Ponte de Jacaraípe para evitar prejuízo ao comércio

A decisão foi tomada após o deputado estadual Bruno Lamas ter intermediado uma reunião entre comerciantes, Comissão de Fiscalização e a empresa responsável pela revitalização da Avenida Abido Saadi

Amargando ainda prejuízos por conta da queda nas vendas durante a pandemia, os comerciantes de Jacaraípe, na Serra, tiveram uma boa notícia esta semana. É que após uma reunião intermediada pelo deputado Bruno Lamas (PSB), nesta quinta (2), que contou com a presença de membros da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Obra da Avenida Abido Saadi, além de representantes da empresa Cinco Estrelas, ficou decidido que a ponte que leva o nome do bairro não poderá ser interditada nas datas comemorativas de Natal, Ano Novo e Carnaval.

O objetivo da medida é garantir o fluxo turístico na região e evitar prejuízo ao comércio local. Isso porque engenheiros da Cinco Estrelas informaram que a Ponte de Jacaraípe sofrerá uma intervenção e será suspensa por meio de macacos hidráulicos. O procedimento deverá durar de cinco dias a uma semana. Os comerciantes procuraram o deputado porque temiam ainda mais prejuízos por conta da interdição total, o que foi descartado.

Essa foi uma das várias medidas que foram tomadas na reunião, realizada no próprio canteiro de obras da empresa, no bairro das Laranjeiras, em Jacaraípe.

“Esta semana, conversamos com o diretor-presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), Luiz César Maretto, e fizemos uma reunião com os comerciantes locais, membros da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Obra, além de representantes da empresa Cinco Estrelas. Da conversa, foram definidas algumas medidas importantes”, contou Bruno, que no mês passado fez uma vistoria na obra ao lado do governador Renato Casagrande (PSB) e é um dos idealizadores da reforma.

O deputado propôs a criação de uma comissão popular – formada por moradores, comerciantes, lideranças comunitárias, OAB, Câmara Municipal da Serra e associações diversas –, por meio da Frente Parlamentar da Parceria Público-Privada da qual ele é o presidente na Assembleia Legislativa, para cumprir com o papel de não só fiscalizar, mas também propor soluções conjuntas.

“Buscamos uma obra ágil, com o menor impacto e de melhor qualidade para o povo serrano”, justificou Bruno.

Para melhorar a segurança dos motoristas e pedestres e garantir obras de infraestrutura no acesso às praias do Norte capixaba, o governo do Estado, por meio do DER, deu início, em junho, a um pacote de obras num trecho de 7 quilômetros entre o trevo de Manguinhos e a praia de Capuba, na Avenida Abido Saadi, trecho da ES-010 que corta a Grande Jacaraípe, na Serra.

Parte da pista, que é da década de 80 e está com muitos buracos e ondulações, será duplicada. A obra, que vai impactar a vida de 60 mil moradores da região, foi orçada em R$ 38 milhões e deverá ser entregue no ano que vem.

“Precisamos suportar este momento difícil porque toda obra traz as suas dificuldades. Mas daqui a cerca de um ano – já temos mais de oito meses de execução entre projeto e fundação, e a obra não permite prorrogação – teremos uma nova Abido Saadi. Serão nova drenagem, novo asfalto, nova sinalização e novos pontos de ônibus, além da duplicação, melhorias que trarão mais segurança aos moradores e motoristas”, destacou o deputado.