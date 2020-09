Obras de drenagem resolvem em definitivo problemas de alagamento em quatro pontos da cidade

today29 de setembro de 2020 remove_red_eye28

De acordo com o boletim divulgado na tarde de quarta-feira (23), pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, órgão pertencente ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, Guarapari foi a cidade que recebeu o maior acumulado de chuva entre terça-feira (22) e quarta-feira (23). Foram 146.14mm, em 24 horas.

Mesmo diante desses dados, a cidade registrou resultados positivos em relação a antigos pontos de alagamentos, que hoje não sofrem mais com esse problema, pois receberam obras de drenagem e pavimentação realizados pela Prefeitura de Guarapari.

Lugares como a região do Complexo Esportivo, a Avenida F (na altura do Açougue Estrela), Avenida Jones dos Santos Neves, Bairro Parque da Areia Preta (na região da Avenida Pedro Ramos) já não alagam mais.

O bairro Village do Sol, que tanto sofria com as enchentes, já está recebendo obras e nesta última chuva, o escoamento da água aconteceu rapidamente.

A Prefeitura de Guarapari realizou obras de drenagem e pavimentação em mais de 190 ruas. Além disso, um novo contrato está em andamento e mais de 70 ruas estão sendo beneficiadas. Totalizando todas as obras são mais de 35 bairros beneficiados.

“Esse é o resultado de uma gestão séria e comprometida com a população de Guarapari. Quem vivencia o problema, quem enfrenta a água entrando na casa, quem suja os pés na lama, sabe o quanto uma obra de drenagem e de pavimentação é importante. A gestão municipal trabalha para oferecer qualidade de vida para os moradores, e nosso objetivo é resolver em definitivo este problema de alagamento em outros locais da cidade, como Concha D’ostra, Santa Mônica e Perocão”, disse o Secretário Municipal de Obras Públicas, Odivan Ferreira dos Santos.