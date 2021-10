Obras de pavimentação da Rodovia ES-230 são anunciadas por Casagrande

today19 de outubro de 2021 remove_red_eye36

O governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou nesta terça-feira (19) a publicação do edital para as obras de pavimentação da Rodovia ES-230, no trecho que liga o município de Vila Valério à comunidade de Fátima, em Jaguaré. Serão investidos mais de R$ 150 milhões na obra que terá 30 quilômetros de extensão. O anúncio ocorreu durante reunião com a comunidade no Salão São Tiago, no Palácio Anchieta, em Vitória.

As obras serão executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). Fazem parte da intervenção pista de rolamento, acostamento, cinco quilômetros de terceira faixa, implantação de 11 interseções, além da construção de uma ponte sobre o Rio Barra Seca. Também será construído um viaduto sobre o Córrego Fátima.

“Vamos fazer uma obra com alto padrão. No governo passado, fizemos algumas obras rodoviárias na região e estamos fazendo muitas outras neste mandato. São obras estruturantes que vão dar mais competitividade aos municípios da macrorregião norte, auxiliando os produtores rurais, ajudando o turismo e dando mais qualidade de vida para os moradores. Essa nossa ação faz com que as pessoas renovem a esperança de um futuro cada vez melhor”, afirmou o governador Casagrande.



O diretor do DER-ES, Luiz César Maretto, comentou sobre o anúncio da obra. “Serão mais de 30 quilômetros de nova pavimentação que vão trazer mais desenvolvimento, conforto e segurança para os produtores rurais e motoristas que trafegam pela região. É uma grande obra para o norte do estado”, destacou.



A presidente da Comissão de Iniciativa Popular da ES-230, Márcia Valiatti, também participou do evento. “O senhor [governador] irá transformar aquela região. Hoje a gente respira aliviado, sabendo que o progresso vai chegar à região e vamos poder permanecer lá. É o senhor que está promovendo essa mudança. Meu avô esteve entre os primeiros a iniciar essa estrada. Quero estar com o senhor em Vila Valério vendo a assinatura da Ordem de Serviço e novamente na inauguração para agradecê-lo mais uma vez”, disse.