Obras de rodovia e quadra poliesportiva em Santa Maria de Jetibá são anunciadas

today12 de novembro de 2021 remove_red_eye38

O início das obras de implantação e pavimentação da Rodovia ES-368, no trecho entre Melgaço x Potratz, e de uma quadra poliesportiva coberta com arquibancada, que será construída no Centro de Santa Maria de Jetibá foram anunciadas pelo governador do Estado, Renato Casagrande, nesta sexta-feira (12). O município da microrregião Central Serrana vai receber melhorias no sistema de abastecimento de água, além de investimentos na área de Assistência Social e medidas de apoio à avicultura local.

“Todas as ordens de serviço são para o início imediato das obras. Estamos resolvendo os problemas de falta de água e também doando o terreno para a construção do abatedouro de frango, resolvendo um gargalo dos produtores que precisam enviar os animais para fora do Estado. A rodovia vai trazer mais desenvolvimento ao município, ajudar no transporte de cargas, trazendo mais renda às famílias e mais oportunidades aos moradores de Santa Maria de Jetibá. O asfalto também tira a poeira da vida das pessoas, embeleza as comunidades e faz com que as pessoas cuidem melhor de seus imóveis”, afirmou o governador Casagrande.

Com 19 quilômetros de extensão, as obras de implantação da Rodovia ES-368 (Melgaço x Potratz) incluem ainda a construção de uma ponte. Serão realizados os serviços de implantação, drenagem, interseções com faixa de pedestre e ciclovia, além de pavimentação. As obras serão executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias DER-ES), com investimento de R$ 47,14 milhões e prazo de conclusão de 720 dias.

O município de Santa Maria de Jetibá também vai ser contemplado com uma quadra poliesportiva coberta com arquibancada, de alto padrão. O equipamento ocupará um espaço de 32,10 x 24,40 metros quadrados. O investimento é de cerca de R$ 2 milhões, por meio de uma parceria entre a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) e o DER-ES. A quadra poderá ser utilizada para a prática de diversas modalidades e também vai abrigar os núcleos de projetos da Sesport.

Na área da assistência, foi anunciado o repasse financeiro para a construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). A obra, realizada em parceria com o Município, ficará localizada no bairro Vila Nova. O novo equipamento possibilitará o aumento da qualidade dos serviços prestados, melhorando o acolhimento, o atendimento e a eficácia da intervenção do Sistema Único de Assistência Social (Suas) nos casos de ameaça ou perda de direitos de indivíduos ou famílias vulneráveis do território.

Também foi anunciada a concessão de parte da Fazenda do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) para construção de um abatedouro de frangos (Parque Industrial de Abates de Aves de Postura). A concessão tem o objetivo principal de atender à Associação dos Avicultores de Santa Maria de Jetibá, com oportunidade de geração de empregos e maior controle sanitário da produção de aves no município, que é o maior produtor de ovos do Brasil. A cessão é válida por 40 anos, a partir da data de assinatura.

Ainda durante a solenidade, o Governo do Estado, por meio da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), autorizou o início das obras de ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água. Serão investidos mais de R$ 4,8 milhões no projeto que vai viabilizar que a captação de água passe a ser feita no Rio Santa Maria da Vitória e não mais no Rio São Sebastião de Cima, que já não tem volume de água suficiente para atender toda a demanda necessária ao longo do ano.

Serão construídas uma nova captação e adutora de água que vão atender a mais de 21 mil moradores de Santa Maria de Jetibá. A previsão é que a obra seja concluída até o final de 2022. A infraestrutura foi planejada para acompanhar o crescimento populacional e econômico da cidade até 2041. É composto de uma estrutura para captação de água no Rio Santa Maria da Vitória, uma estação de bombeamento e tanques hidropneumático e direcional, além de 2,5 mil metros de adutoras de água.

O abastecimento de água já está universalizado em Santa Maria de Jetibá, que conta com três estações de tratamento de água. O sistema é composto ainda de 70 mil metros de redes que fornecem 1,8 milhões de litros de água todos os dias para uma população de cerca de 12 mil habitantes.