OBRAS | Prefeitura de Piúma investe em melhorias na cidade

3 de fevereiro de 2020

Em Piúma, os investimentos em infraestrutura não param. A prefeitura municipal tem trabalhado incansavelmente para garantir o bem-estar e qualidade de vida da população e dos visitantes.



Hoje, 03, começou o calçamento do bairro Acaiaca que, de acordo com o Secretário de Obras e Serviços, Raniery Miranda, todas as ruas, sem exceção, serão contempladas até o final do ano.



Outra comunidade que também será agraciada é o Monte Aghá I, onde quase 20 trechos do bairro receberão calçamento. A previsão de início das obras é daqui 20 dias.



Ilha do Gambá

Já a Ilha do Gambá, depois da limpeza, poda/retirada de árvores caídas, revitalização das trilhas e iluminação de LED, agora um trecho da entrada está sendo pavimentada.