Oficial! Windows 11 será lançado dia 5 de outubro, anuncia Microsoft

today1 de setembro de 2021 remove_red_eye42

Após meses de especulação sobre quando o Windows 11 seria lançado, a Microsoft finalmente anunciou a data de lançamento de seu novo sistema operacional (SO). No dia 5 de outubro de 2021, tanto computadores com Windows 10 qualificados, quanto desktops e notebooks com Windows pré-instalado irão receber o Windows 11.

Embora a Microsoft tenha revelado a data de lançamento do Windows 11, não quer dizer que você irá receber o novo sistema operacional exatamente no dia informado. A disponibilização do SO será feita de forma gradual, além de dar prioridade para computadores que possuem hardware mais recente. A desenvolvedora do Windows irá utilizar para isso “modelos de inteligência” para determinar quais dispositivos irão obter primeiro a atualização, onde será considerado a confiabilidade da máquina e sua idade (tempo decorrido desde o lançamento do produto).

Infelizmente, a Microsoft diz que o suporte aos aplicativos Android ainda não estará disponível em sua loja de apps no Windows 11. A empresa planeja oferecer a novidade em breve para aqueles que estão participando do Programa Windows Insider, voltado para usuários que testam e analisam as novas implementações e correções feitas no SO.



Novidades no Windows 11

No Windows 11, o menu Iniciar ganhou uma nova cara, além de uma mudança em seu posicionamento, agora no centro da tela, junto com os aplicativos fixados na barra de tarefas. Além disso, outra mudança que ocorreu foi a remoção das “Live Tiles”, originalmente implementadas no Windows 8, que consiste em ícones quadrados que podem possuir (ou não) animações quando são mostrados. Agora, no Windows 11 temos somente os ícones estáticos de forma semelhante ao que se encontra em celulares Android, além da exibição de documentos acessados recentemente e uma caixa para pesquisa no topo.



Outra novidade interessante implementada pela Microsoft no novo SO foram os layouts de encaixe (Snap Layouts), onde o usuário pode determinar como será a disposição e formato dos aplicativos na tela, encaixando diversos programas para serem exibidos ao mesmo tempo no monitor para o trabalho. Desta forma, é possível utilizar um único monitor grande ao invés de vários, melhorando assim a eficiência da atividade realizada.



Há também o ponto de integração do Microsoft Teams ao novo sistema operacional da Microsoft. O programa de comunicação ficará localizado de forma nativa na barra de tarefas, permitindo que haja uma comunicação mais fluida com amigos, familiares e com a equipe de trabalho. Com isso, acredita-se que o Skype irá ser substituído pelo Teams.



No Windows 11 haverá Widgets, onde o usuário terá um feed personalizado com notícias, previsão do tempo e mapas. É possível fazer eles aparecerem ao deslizar o dedo na tela touch de um notebook ou tablet, podendo inclusive expandir para ocupar a tela inteira e mostrar de maneira mais confortável as informações.

Em termos de jogos e mídias em geral, no Windows 11 teremos o recurso Auto HDR, presente nos consoles Xbox Series X/S. Além disso, a empresa promete melhorias na velocidade de desempenho do Windows 11.



Requisitos do Windows 11

A Microsoft já liberou os requisitos necessários para instalar o Windows 11 no seu computador, confira aqui quais são para ver se vai ser possível instalar em seu computador.

com informações da Oficina da Net