Olhares históricos e atuais de Vila Velha em exposição fotográfica

today17 de maio de 2023 remove_red_eye158

No próximo dia 23 de maio Vila Velha comemora 488 anos. Em alusão a data que marca a Colonização do Solo Espírito-santense, a partir desta sexta (19), às 18h, será aberta ao público uma exposição fotográfica com imagens que ilustram o desenvolvimento da cidade desde o início do século XX.

A exposição Olhares da Vila apresenta 41 imagens, sendo 26 captadas desde 2021 pelos fotógrafos e filmakers, Everton Thiago, Antônio Oliveira, André Dias, Kielson Nascimento e Adessandro Reis. As imagens históricas foram cedidas pelo Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha (IHGVV) e pelo grupo Memória Canela-verde.

As imagens estarão expostas em dois painéis de LED e totens, incluindo quatro de atrativos turísticos com efeitos tridimensionais, que servirão de pontos instagramáveis. De acordo com o curador, Felício Correa, a exposição é uma celebração ao olhar das pessoas para o local de origem do Espírito Santo.

O público vai conferir como o município mudou em mais de 100 anos de registros fotográficos. “Num momento em que vivemos rodeados de imagens produzidas a todo momento através de tecnologias móveis, é importante rememorarmos o trabalho feito por pioneiros em equipamentos analógicos, que não eram tão acessíveis como as digitais de hoje. A ideia é que este projeto seja itinerante”, explica Felício.

Na ocasião da abertura, os autores das registros vão doar mais de mil imagens em alta definição para o IHGVV. “Há mais de dois anos que estamos organizando e pesquisando este trabalho. E a nossa contrapartida social tem como objetivo deixar para as gerações futuras um recorte contemporâneo das diversas regiões e do cotidiano de quem vive em Vila Velha. O atual será história amanhã”, afirma Adessandro Reis.

Para o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha, Luiz Paulo Rangel, “o olhar do moderno e o antigo, pode nos fazer refletir sobre a importância da preservação de nossa cultura e nossa história. Estamos falando de uma exposição imperdível”.

A exposição Olhares da Vila está aberta para visitação pública até o dia 28 de maio, das 10 às 22h – sendo domingo, das 15 às 21h -, no primeiro andar do Boulevard Shopping (próximo ao Farofa).

Serviço

Exposição Olhares da Vila

Abertura: sexta (19), 18h

Visitação: 20 a 28 de maio, das 10 às 22h. Domingos, das 15 às 21h.

Boulevard Shopping