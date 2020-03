Operação apreende armas e prende indivíduos em Apiacá

today11 de março de 2020 remove_red_eye52

Uma operação deflagrada ontem (10) por Policiais Militares da 15ª Cia. Independente, em conjunto com militares do Rio de Janeiro e Policiais Civis do ES, prendeu três pessoas envolvidas com roubos a postos de gasolina em Apiacá e em Ponte de Itapabona, município de Mimoso do Sul. Foi apreendido ainda, armas e dinheiro. O fato se deu no último final de semana.

A ocorrência teve início quando policiais do RJ abordaram um coletivo na cidade de Bom Jesus do Itabapoana/RJ no intuito de identificar um cidadão envolvido com o tráfico de drogas e roubos na região. Após entrevistarem o abordado, este informou que as armas utilizadas nos roubos a dois postos de gasolina estariam na casa de um outro suspeito, em Apiacá/ES.

Os Policiais Militares da PMERJ, Policiais Civis e Militares de Apiacá deram início a uma operação e, na casa de um dos suspeitos foi encontrado enterrado no quintal uma metralhadora com dois carregadores com capacidade para 30 munições cada um, uma garrucha de cano longo, 12 cartuchos cal. 38 e quatro munições cal. 380, além de mais de R$ 2 mil em dinheiro proveniente dos roubos.



Na operação foram identificados e presas outras duas pessoas envolvidas, além de um menor apreendido, que também declarou ter sido autor dos dois roubos. Todos os presos confessaram as suas participações nos delitos e foram encaminhados a DP de Apiacá para as providências cabíveis e posteriormente recambiados para o DPJ de Cachoeiro de Itapemirim onde foi encerrada a ocorrência.

Nas últimas semanas, os detidos vinham aterrorizando os comerciantes da região, e durante um dos assaltos chegaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo dentro do posto de gasolina, agindo com extrema violência.

Segundo o Major Nério, CMT da 15ª Cia Ind, a diligência para a identificação dos indivíduos se iniciaram logo após os assaltos, e essa operação foi uma rápida e eficaz resposta da PMES, visando manter a paz e preservar a ordem pública na região.