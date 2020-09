Operação “Carne Legal” apreende mais de duas toneladas de carne imprópria para consumo em Guarapari

Equipes da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC), da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (DIPO) de Guarapari, da Polícia Militar, do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) e da Vigilância Sanitária dode Guarapari realizam, nesta sexta-feira (04), uma ação conjunta com o objetivo de fiscalizar o comércio de carne bovina em estabelecimentos comerciais do município.

A Operação Carne Legal fiscalizou três estabelecimentos comerciais, sendo um supermercado no bairro Portal Clube e dois açougues no bairro Perocão. No supermercado, a equipe flagrou infrações sanitárias, como mau acondicionamento de alimentos perecíveis e presença de insetos (baratas), nos balcões e locais de armazenamento. Nos dois açougues, as equipes apreenderam peças de carne sem comprovação de origem, o que demonstra indícios de abate irregular de gado.

O objetivo da ação conjunta é coibir o comércio irregular de carne bovina. Em outra frente, a Polícia Civil também investiga se a carne comercializada irregularmente é proveniente de roubo ou furto de gado na região de Guarapari.

A Operação Carne Legal continua em andamento e novas atualizações serão divulgadas ao fim das diligências.