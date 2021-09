Operação da Sefaz apreende mais de 12 mil maços de cigarro sem nota fiscal

Mais de 12 mil maços de cigarro que estavam sendo transportados sem nota fiscal foram apreendidos pelos auditores fiscais da Secretaria da Fazenda (Sefaz). A apreensão aconteceu, nessa terça-feira (28), durante a Operação Fecha Divisas, realizada com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF), nas divisas capixabas.



O veículo seguia em direção ao Estado da Bahia, quando foi parado pelos policiais rodoviários no município de Pedro Canário. “Na abordagem foram apresentados documentos fiscais eletrônicos, que constavam que o destino da carga eram empresas nos municípios de Vitória e Linhares. Dessa forma, ficou caracterizado que o documento fiscal era inidôneo e, consequentemente, a mercadoria estava desacompanhada de documentação fiscal”, explicou o auditor fiscal Celso Antônio Silva Costa.



A carga foi avaliada em R$ 200 mil e gerou um auto de infração no valor de R$ 115 mil. “Com essas apreensões, conseguimos combater a sonegação fiscal e a concorrência desleal entre as empresas. Esse trabalho ressalta a importância da presença do auditor, além de contribuir para o cumprimento voluntário de obrigações tributárias, evitando ilícitos relacionados à regular emissão de documentos fiscais na movimentação de mercadorias no Estado”, acrescentou Silva Costa.



O auto de infração gerado já foi pago pelos representantes da mercadoria apreendida e ela foi liberada.