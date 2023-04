Operação Safra pretende dar mais segurança em Anchieta durante colheita de café

A ação tem como objetivo aumentar a segurança na zona rural do município durante os meses de colheita do café conilon

Na tarde de ontem (27) membros da Guarda Civil Municipal, da Polícia Militar (PM-ES), Polícia Civil, juntamente com representantes das Secretarias Municipais de Agricultura e Abastecimento, Governo e gerência de Comunicação Social, se reuniram para discutir a Operação Safra 2023. Em Anchieta, como nos demais municípios produtores de café, a operação começa em maio e se estende até o final de setembro.

O mês de maio é muito importante para a agricultura do Estado, pois é iniciada a colheita do café conilon, um dos principais produtos do agronegócio capixaba. Nessa época, a procura por mão de obra nas lavouras é redobrada. Em Anchieta, também não é diferente, a colheita do café aumenta o fluxo de pessoas e da circulação de dinheiro nas propriedades.

A Operação Safra tem como foco aproximar a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal dos agricultores e evitar possíveis roubos e delitos com a vinda de pessoas de outras regiões para compor a mão de obra necessária durante a safra.

Conforme o gerente de Segurança Pública e Social, Wander Nogueira, a Guarda Municipal de Anchieta irá atuar diariamente em conjunto com a PM. “Montamos uma equipe para fazer rondas no interior, a fim de oferecer mais segurança aos moradores durante a colheita do café, período de muita movimentação na zona rural”, disse.

Segundo informações da PM-ES, a operação foi criada pelo Comando-Geral, através da Diretriz de Operação, com início previsto no mês de maio e término em setembro. Durante o período, a Polícia Militar reforça o patrulhamento ostensivo nas vias rurais, intensificando a interação com a comunidade rural, abordagens a veículos e pessoas suspeitas.

O secretário de Agricultura e Abastecimento, Jorge Antunes, destacou a importância da operação para o produtor rural durante a colheita do café, período que é observado o aumento do fluxo de pessoas na região. “Essa ação é de grande importância. A nossa guarda irá atuar em conjunto com a PM, a fim de oferecer mais segurança aos moradores do interior, nessa época do ano de grande movimentação”, disse.