Orlas com novo visual em Anchieta

today14 de janeiro de 2021 remove_red_eye65

Quem passar pelo município de Anchieta neste verão irá encontrar orlas com novo visual e outras em obras bem adiantadas que objetivam dar cara nova ao local e garantir acessibilidade aos moradores e turistas. Em Castelhanos, por exemplo, novos quiosques foram construídos e o calçadão ampliado.

E a reurbanização das orlas de Castelhanos, da Praia Central e da Costa Azul, em Iriri, impediu que todos os quiosques do município fossem demolidos, conforme determinação da Justiça Federal desde 2016. (veja o motivo e a cronologia do processo abaixo).

A Prefeitura também construiu um muro de contenção na Ponta dos Castelhanos, a fim de impedir o avanço da maré, que vinha castigando os moradores desde 2015. Na Vila Samarco um muro de contenção também foi erguido para garantir a segurança dos moradores da região.

Conforme a secretaria de Infraestrutura, o município tem estudo e já iniciou a elaboração de projetos de reurbanização para outras orlas, como a da famosa praia de Ubu.

Castelhanos

Em Castelhanos as obras estão na reta final, em fevereiro, após o pico do verão, os trabalhos serão retomados para finalizar o calçadão, construir os banheiros e implantar o novo sistema de sinalização e paisagismo e entregar o projeto à comunidade totalmente concluído.

Estão sendo investidos R$ 4.854.238,83 na orla por meio de um convênio celebrado com o governo do Estado. A Empresa responsável é a RR Costa Construções. A urbanização incluiu a ampliação do calçadão, que passará a ter 770 metros, pavimentação e drenagem da avenida Beira Mar, construção de novos quiosques, instalação de um novo sistema de iluminação, paisagismo e construção de banheiros, ciclovia e outras melhorias. Com a obra, a praia terá a faixa de areia ampliada e as castanheiras serão mantidas.

Costa Azul, em Iriri

Mesmo no verão, as obras estão em andamento para revitalização da praia Costa Azul, em Iriri. A previsão de conclusão é em julho deste ano. Ruas e o calçadão já estão recebendo serviços de drenagem, pavimentação e concretagem. O projeto inclui diversas melhorias, entre elas, construção de seis novos quiosques, 03 banheiros e 03 novos quiosques para a venda de água de coco.

De acordo com a secretaria de Infraestrutura, as obras contemplam a drenagem e pavimentação das vias, iluminação com lâmpadas de LED, paisagismo e instalação de lixeiras e bicicletários, além de outros serviços.

Praia Central

A cidade ganhou um novo cartão postal e os moradores novos equipamentos de lazer na extensão de toda orla. As obras contemplaram um trecho de 1.190 metros com reconstrução do calçadão e outro percurso de 300 metros, onde foram implantadas melhorias na iluminação, instalação de bancos, estação de academia, chuveiros, estacionamento, ponto de ônibus, pergolado e jardinagem. A prefeitura investiu cerca de R$ 1 milhão com recursos próprios.

Cronologia – entenda o processo e as ações tomadas para impedir a demolição de todos os quiosques da orlas de Anchieta:

2006 – O Ministério Público Federal (MPF) informou da decisão sobre a obrigação do município de Anchieta demolir todos os quiosques das orlas, considerando irregularidades ambientais da construção e localização.

2016 – A decisão foi transitada e julgada, determinando que todos os quiosques das praias de Anchieta fossem demolidos, imediatamente. O MPF encaminhou a decisão e a determinação para a Prefeitura de Anchieta.

2017 – Mas somente em 2017 que a prefeitura se manifestou. Na ocasião o prefeito Fabrício Petri reuniu sua equipe e foi em busca de uma solução para não prejudicar os quiosqueiros e o município.

A equipe elaborou um plano de ação, onde serão revitalizadas as orlas com retirada dos quiosques e construção de novos de forma gradual.

2018 – O plano foi aceito pelo MPF. Desde então a prefeitura iniciou o processo para captação de recursos para a execução do plano. Com apoio do governo do Estado conseguiu a revitalização da orla da Praia de Castelhanos.

2019 – Com recursos próprios, a prefeitura iniciou a revitalização da orla da praia central.

2020 – Concluída a construção do muro de contenção do trecho que compreende a Vila Samarco, semelhante ao executado na Ponta dos Castelhanos em 2019. Dessa forma, toda extensão da orla da Praia Central recebeu melhorias.

Castelhanos.

Praia Central.