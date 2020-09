Outras vidas: o amor é mais forte que o passado

Após vender mais de dois milhões de exemplares com 21 livros publicados, Marcelo Cezar, um dos principais escritores espíritas do Brasil, acaba de lançar O passado não tem força pela Lúmen Editorial, selo da Boa Nova.

O romance alcança o interesse do leitor já no primeiro capítulo: Ariane e Lauro morrem, mas não é no céu que eles estão. Os personagens deparam-se com o umbral – dimensão extrafísica destinada àqueles com feridas emocionais difíceis de serem cicatrizadas. Esse é o cenário psicografado pelo espírito Marco Aurélio, que guia o autor desde a infância.

No início da trama, Lauro precisa entregar para o chefão daquela região o corpo do homem desmaiado que carrega. Quem o acompanha é Ariane, com a intenção de ter uma oportunidade de se libertar daquele lugar. O homem arrastado, por fim, choca o leitor ao revelar-se ser Miguel, pai de Lauro, que se sente duramente traído e, por isso, não o perdoa.

Ariane, Lauro e Miguel reencarnam com o objetivo de superar a dor e o sofrimento que causaram uns aos outros. Por meio de uma nova oportunidade que a vida lhes dará, terão a chance de se amar e, consequentemente, solucionar os conflitos do passado.

“— Agora que se livrou de mágoas acumuladas, não permita que ressentimentos do passado machuquem seu coração e perturbem sua vida. Perdoe de verdade. Ajude-se a se libertar da dor e deixe o passado ir embora de uma vez por todas. Fique atento e usufrua com prazer os bons momentos da vida. Eles são mais numerosos do que os de dor. Quanto menos dramático você for, mais isso ficará evidente.”

(O passado não tem força, pág. 296)

Marcelo Cezar dedica-se há mais de 40 anos aos estudos espíritas e de outras correntes espiritualistas e filosóficas ligadas à reencarnação. O passado não tem força é para todos os leitores com esperança de dias melhores e que acreditam no poder das pequenas mudanças para um dia a dia menos turbulento.

Ficha Técnica:

Título: O passado não tem força

Autor: Marcelo Cezar ditado por Marco Aurélio

Editora: Lúmen Editorial

ISBN: 9788578132231

Páginas: 320

Formato: 16 x 23

Preço: R$ 44,90

Sinopse: De acordo com o Espiritismo, a simpatia espontânea que nutrimos por alguém ocorre do fortalecimento de laços afetivos cultivados ao longo de muitas vidas. O mesmo acontece com a antipatia ou repulsa que aflora entre duas pessoas. Isso porque, embora não lembremos, os acontecimentos do passado estão armazenados no inconsciente e refletem sobre os sentimentos no presente. Ariane, Lauro e Miguel reencarnaram com o objetivo de superar a dor e o sofrimento que causaram uns aos outros. Por meio de uma nova oportunidade que a vida lhes dará, terão a chance de se amar e, consequentemente, solucionar os conflitos do passado. Este romance nos mostra que Deus é bom. Ele nos ajuda a esquecer o passado para que possamos nos amar como irmãos e eliminar todo e qualquer ressentimento. Assim, com o coração leve, poderemos trilhar um caminho seguro que nos conduzirá à paz e à harmonia, espalhando o bem em nós e para o mundo.

Sobre o autor: Marcelo Cezar é um dos principais escritores espíritas de sua geração, com mais de dois milhões de exemplares vendidos. Há mais de quarenta anos dedica-se aos estudos espíritas e de outras correntes espiritualistas e filosóficas ligadas à reencarnação. Admite que, embora seus romances sejam ditados pelo seu mentor espiritual, Marco Aurélio, ainda tem muito para estudar e escrever sobre esses temas. E deseja, de coração, que seus livros possam transmitir paz e bem-estar a seus leitores.

