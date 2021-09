Pacientes do SUS Capixaba recebem SMS de confirmação de consultas e exames

Vitória/ES – A Secretaria da Saúde (Sesa) está sempre em busca de alternativas para garantir a melhor assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) capixaba. Pensando nisso, os pacientes que tiverem consultas e exames especializados agendados pela Sesa receberão um SMS com informações sobre o procedimento.

A mensagem é encaminhada ao cidadão no ato da marcação e contém data, horário e orientação para a retirada do comprovante de agendamento na Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência, que deve ser feita em até cinco dias antes do agendamento.

A ação teve início no último dia 19 de agosto. Para o envio do comunicado, é utilizado o número de telefone cadastrado no sistema da unidade de saúde, sendo importante o usuário manter sempre atualizado os dados pessoais no local.

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, destaca que essa é mais uma iniciativa que busca diminuir as ausências nos procedimentos agendados na saúde e em busca de um SUS mais presente na sociedade.

“O envio do SMS representa um conjunto de estratégias que visa a evitar as faltas nos atendimentos da saúde por falta de comunicação. Além disso, é mais um avanço no SUS, que permite informação com praticidade”, ressaltou o secretário.

Confira a mensagem na íntegra

“SESA-ES informa: [nome do paciente], sua consulta/exame será dia [data]. Retire ANTES o comprovante de agendamento na Unidade de Saúde”.