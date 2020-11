Palestra para produtores rurais apresenta as redes sociais como alternativa de venda

Na próxima segunda-feira (30), às 18h, produtores rurais do Espírito Santo vão poder participar de uma palestra online, realizada pelo Governo do Estado, por meio do Programa AlimentarES, e pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES), que vai apresentar boas razões para se investir em Marketing Digital e ampliar as vendas com a ajuda das redes sociais.

O evento, online e gratuito, é voltado especialmente para os produtores que vendem seus produtos em feiras e que sentiram uma queda no faturamento por conta do distanciamento social provocado pelas medidas preventivas à Covid-19. O objetivo é mostrar para o homem do campo, que já representa mais 118 mil pessoas no Espírito Santo, as diversas possibilidades de se trabalhar nas redes sociais para divulgar produtos, atrair clientes e alavancar as vendas.

“Apesar de serem mais comumente usadas no meio urbano, as mídias digitais também podem ser aliadas do homem do campo. De acordo com a Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócios, 70% dos produtores de base familiar estão presentes nas redes sociais, das quais o Facebook é a mais utilizada. A maioria faz o uso das mídias de forma tímida, como um hobby. Poucos sabem aproveitar o potencial das mídias para atrair clientes e converter em vendas, transformando essas ferramentas em oportunidade de negócios. Esse curso é para apresentar essas possibilidades e abrir um novo olhar sobre o marketing digital”, destaca a analista do Sebrae/ES, Juliana Castro.

Sob o comando da Instrutora do Sebrae/ES na área de vendas, empreendedorismo e liderança, Tessa Soyka, a palestra vai tratar de temas como as potencialidades das redes, o novo comportamento do consumidor, boas práticas para uso das mídias sociais e presença digital.

Para participar da palestra o produtor rural deve fazer a inscrição pelo link:

https://forms.gle/DuHHPqigx3PpVrbeA ou pela Loja Sebrae/ES (loja.sebraees.com.br), buscando pela Palestra Online| Boas razões para se investir em Marketing Digital.