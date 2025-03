Palestras e ações sobre saúde da mulher em Anchieta, confira

Nos próximos dias, as mulheres de Anchieta continuarão tendo acesso a diversas ações voltadas para a saúde preventiva e o bem-estar, com uma programação variada oferecida pelas Unidades de Saúde. As atividades incluem palestras, testes rápidos, exames e orientações.

No dia 27 de março, a programação será ampla, com uma série de palestras e atendimentos médicos, no ESF 3. A partir das 8h, a nutricionista Iara de Souza Ribeiro ministrará a palestra “Nutrição na menopausa”, abordando a importância da alimentação equilibrada nesse período da vida da mulher.

Às 8h30 e 13h, a educadora física Adriana Gonçalves de Freitas realizará sessões de alongamento e orientações para melhorar a flexibilidade e a qualidade de vida. Às 14h, a terapeuta integrativa Jamile Freire falará sobre “A mulher e o gerenciamento das suas emoções”, tema voltado para o cuidado da saúde mental. Além das palestras, as participantes poderão realizar exames preventivos de rotina, avaliações odontológicas, atendimentos médicos e solicitar mamografias.

No dia 31 de março será realizado um Café de Bate-Papo sobre o Câncer de Colo de Útero, com foco na prevenção e nos cuidados essenciais para o diagnóstico precoce da doença. O evento acontecerá às 13h no auditório do ESF 1 e proporcionará um espaço para o esclarecimento de dúvidas, troca de experiências e conscientização sobre a importância da prevenção.

Em data a confirmar (por conta da previsão do tempo), a partir das 16h, a Praça de Alto Pongal será palco de uma série de ações voltadas à saúde preventiva. Serão oferecidos testes rápidos para detecção de sífilis, HIV e hepatites virais, além de aferição de pressão arterial. A fisioterapeuta Adrieli Salaroli comandará um circuito funcional, estimulando as participantes a se manterem ativas e a cuidarem da saúde física. A ação será aberta a todas as mulheres da região e tem como objetivo conscientizar sobre a importância da prevenção e do autocuidado.

Saiba mais

27/03 (quinta-feira)

Local: ESF 3

Preventivos, exames de rotina, avaliação odontológica, palestras, atendimento médico, alongamento e sorteio, além de solicitação de mamografias

8h: Palestra “Nutrição na menopausa”, com a nutricionista Iara de Souza Ribeiro

8h30: Alongamento e orientações com a Educadora Física Adriana Gonçalves de Freitas

13h: Alongamento e orientações com a Educadora Física Adriana Gonçalves de Freitas

14h: Palestra “A mulher e o gerenciamento das suas emoções”, com a Terapeuta Integrativa, Jamile Freire.

31/03 (segunda-feira)

13h: Café de Bate-Papo de Prevenções e Orientações sobre o Câncer de Colo de Útero

Local: Auditório do ESF 1

Data a confirmar (por conta da previsão do tempo)

Horário: 16 horas

Local: Praça de Alto Pongal

Testes rápidos de sífilis, HIV e hepatites virais, aferição de pressão. Circuito Funcional com a fisioterapeuta Adrieli Salaroli.

Realização: ESF Córrego da Prata

ESF Alto Pongal