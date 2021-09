Para suar a camisa | Prefeitura da Serra está sempre atenta à saúde do idoso

“A orla de Jacaraípe é minha pista. Diariamente, corro uma média de oito quilômetros, entre ida e volta. Quando não posso treinar, aí é que as dores aparecem!”, contou, achando até engraçado, a aposentada Tânia Sant’Ana de Oliveira, 64 anos. Ela, que aos 29 anos teve um aneurisma que paralisou o lado esquerdo do seu corpo, hoje se orgulha das suas 12 medalhas e dois troféus. Prêmios conquistados com a sua corrida. “Uma paixão”, salientou a atleta.

Tânia faz parte do Proef Runner, um grupo de corrida que nasceu dentro do Programa de Orientação ao Exercício Físico (Proef/Nutrição), de Jacaraípe. Eles se reúnem no Comitê do Idoso, na Rua Maranhão, todas as terças e quintas-feiras, das 7 às 8 horas. Dos 30 inscritos, mais da metade tem mais de 60 anos. E, o restante, acima de 50 anos. O que não significa que os mais jovens não sejam bem-vindos, não! Muito pelo contrário. Quando o assunto é saúde, a Prefeitura da Serra quer mais todo mundo suando a camisa.

O Proef tem 4 mil alunos cadastrados, sendo 2.400 com mais de 60 anos. É isso mesmo! A galerinha da melhor idade da Serra está com tudo, participando das ações de promoção da saúde por meio do incentivo às práticas corporais, atividades físicas e alimentação saudável.



E já que no dia 1º de outubro comemora-se o Dia Mundial do Idoso, que tal atualizar sua agenda com outras atividades que a Saúde da Serra oferece, gratuitamente, para o time da melhor idade e para os novinhos, também? Nada como o encontro de gerações, concorda?



O vôlei adaptado é uma delas, que acontece todas as terças e quintas-feiras, das 13 às 16h30, na Unidade de Saúde Básica de Barcelona. O time conta com 20 jogadores.



“É a semana toda com atividade física, entre ginástica e vôlei”. Pegou o pique do atleta? Se eu te contar que ele tem 74 anos. Você acredita? E tem mais: o senhor José Roberto de Oliveira França ainda chamou a esposa, dona Edir de Sousa França, 78, para entrar no ritmo! “Somos casados há 45 anos. Nossa vida é maravilhosa! Eu ainda tomo um remédio para controlar a pressão, pois sou hipertenso. Mas, ela não toma nenhum”, ressaltou, o senhor Roberto, que é aluno do vôlei adaptado desde 2013.



Em comemoração ao Dia Mundial do Idoso, na sexta (1), logo pela manhã, o grupo de Barcelona está programando uma atividade especial para a garotada dos 60+, com direito a café da manhã partilhado.



Na água

Isso sem contar com a hidroginástica, que funciona no Centro de Convivência do Idoso de Porto Canoa, nas terças, quintas, das 6h30 às 7 horas e das 8h20 às 9 horas.



Na internet

Calma, que não acabou! Com o início da pandemia e a necessidade de manter-se o isolamento social, o Proef desenvolveu um programa com aulas gravadas, disponíveis no canal Proef Serra/ES no YouTube. O canal é para todo o público, inclusive os idosos. Mesmo com a volta das atividades presenciais, a cada semana, é postada uma aula nova.



E ginástica? Claro que tem: entre localizada, alongamento, pilates de solo, treinamento em circuito. Elas estão disponíveis em todas as unidades de saúde da Serra, atendendo ao público, a partir de 8 anos, vindo tanto de demanda livre quanto por recomendação médica. Quanto ao acesso, ele acontece tanto por encaminhamento da equipe da saúde.



