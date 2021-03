Parceria irá beneficiar agricultores de Anchieta com distribuição de mudas frutíferas e nativas

Agricultores de Anchieta receberam na semana passada duas mil mudas de açaí anão, produzidas pela Escola Família Agrícola de Olivânia. Elas fazem parte das ações do Termo de Fomento firmado entre a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento e a entidade. A parceria prevê a produção de 20 mil mudas, entre frutíferas e nativas, que irão servir para impulsionar a produção agrícola e a recomposição de áreas degradadas.

A entrega das primeiras mudas ocorreu no viveiro da instituição educativa, na localidade de Olivânia, no interior do município. Os agricultores beneficiados se comprometeram a cultivar utilizando as melhores práticas de cultivo, orientados pelos técnicos da secretaria de Agricultura e Abastecimento.

“Com esse termo de fomento iremos entregar mais mudas que vão servir para aumentar a produção agrícola e, consequentemente, a renda das famílias de agricultores. Ainda serão produzidas espécies nativas que passarão a ser utilizadas para a recomposição de áreas degradadas e a conservação de nascentes do município”, explicou o titular da pasta, Fabiano Mezadri.

O termo de fomento prevê ainda a instalação de uma unidade demonstrativa em cultivo de uva, preservação de áreas degradadas e nascentes no Vale do Corindiba e a realização de diversos cursos que irão beneficiar agricultores do município e alunos da escola agrícola de Olivânia.