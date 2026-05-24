Parque da Cidade, na Serra, vira palco de inovação e tecnologia entre os dias 1º e 3 de junho

today24 de maio de 2026 remove_red_eye78

Um robô humanoide interativo, batalhas de pitch, debates sobre inteligência artificial, exposição de projetos inovadores e mais de 80 expositores prometem transformar o Parque da Cidade, na Serra, em um grande laboratório de inovação durante a 5ª edição do Conexão Ciências – Semana Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, que vai acontecer entre os dias 1º e 3 de junho. A entrada é gratuita.

A abertura oficial do Conexão Ciências acontece no dia 1º de junho, às 14h30, com a presença de autoridades estaduais e municipais. Durante os três dias de programação, o evento vai reunir estudantes, pesquisadores, empreendedores e entusiastas da tecnologia em uma imersão voltada à inovação, com palestras, experiências interativas e apresentação de projetos desenvolvidos por alunos capixabas.

Entre as atrações mais aguardadas está a presença de um robô humanoide, que irá circular pela feira interagindo com o público. A proposta do evento é aproximar ciência e tecnologia do cotidiano das pessoas, principalmente dos jovens.

Além das exposições, o Conexão Ciências – Semana Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação terá debates sobre economia criativa, games, empreendedorismo, robótica e profissões do futuro. Um dos destaques será a palestra “IA: quem souber usar sai na frente”, ministrada pelo professor Eglon, do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). O público também poderá acompanhar relatos de estudantes capixabas que participaram de competições internacionais de robótica.

Concurso vai premiar ideias inovadoras

A grande novidade desta edição será o lançamento do concurso “Ideia Inovadora”, criado para incentivar estudantes expositores a transformarem projetos criativos em soluções com potencial de impacto social e tecnológico.

A competição funcionará em formato de pitch, no qual os participantes terão cinco minutos para apresentar suas ideias a uma banca avaliadora formada por representantes do Seedes, primeiro programa público de aceleração de startups do Espírito Santo e e da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes).

Os melhores projetos receberão premiação em dinheiro e troféus. O primeiro lugar ganhará R$ 3 mil, o segundo colocado receberá R$ 1,5 mil e o terceiro lugar será premiado com R$ 500.

Corrida da Inovação

A programação do Conexão Ciências – – Semana Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação também contará com a segunda edição da Corrida da Inovação, dia 31 de maio, na orla de Jacaraípe, na Serra. Com largada às 7 horas, na Praça Encontro das Águas, a prova terá percurso de seis quilômetros e reunirá atletas amadores e profissionais nas categorias masculino, feminino e PCD. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site https://esportecorrida.com.br.

O evento é realizado pelo Instituto de Inovação e Empreendedorismo do Espírito Santo (IIEES), com apoio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Espírito Santo (Secti-ES), Prefeitura da Serra, Fapes, Inova Pop, Instituto Sustentabilidade Brasil, MCI e Bravin Eventos.