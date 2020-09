Parques estaduais abrirão neste final de semana

today25 de setembro de 2020 remove_red_eye22

Os parques estaduais Cachoeira da Fumaça, em Alegre; Forno Grande, em Castelo; Pedra Azul, em Domingos Martins; Itaúnas, em Conceição da Barra; e Paulo Cesar Vinha, em Guarapari, estarão abertos ao público para visitação nestes sábado (26) e domingo (27). Todos os parques estão localizados em municípios que estão atualmente em Risco Baixo de acordo com a classificação do mapa de Gestão de Risco da Covid-19.

Os parques Cachoeira da Fumaça, Itaúnas e Paulo Cesar Vinha têm limite de visitação de 100 pessoas por dia, das 8h às 16 horas. Não é necessário agendamento e o controle de acesso é pela ordem de chegada.

Já nos Parque de Pedra Azul e do Forno Grande, a visitação é feita em dois turnos, de 50 visitantes cada, das 8h às 11h e de 13h às 16h. Toda visitação será feita por agendamento prévio, pelo telefone (27) 3248-1156, número válido para os dois parques. A prática de escalada até o Pico do Forno Grande está liberada, com agendamento pelo e-mail agendamentofornogrande@gmail.com.

O Mapa de Risco é atualizado semanalmente e, de acordo com a classificação de risco, é atualizado também o funcionamento de cada parque.

Reabertura dos parques estaduais

Os parques estaduais estão autorizados a receber o público visitante seguindo as etiquetas sanitárias contra o novo Coronavírus (Covid-19). De acordo com a Portaria Nº 142-R, publicada no dia 18 de agosto, o Governo do Estado autorizou a reabertura das unidades de conservação seguindo a classificação do Mapa de Gestão de Risco.

O Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) precisou readequar infraestruturas de funcionamento nos parques para atender aos protocolos exigidos pelo Governo do Estado. Uma ressalva é que todos ficarão com o Centro de Visitantes fechados para evitar aglomerações e os visitantes deverão usar máscaras, levar o próprio recipiente para beber água, além do álcool gel 70% para realizar a higienização das mãos com frequência. Pessoas que fazem parte do Grupo de Risco para a Covid-19 devem evitar a visitação ou acessar em horários de menor lotação, de acordo com a portaria estadual.

Serviço:

Parque Cachoeira da Fumaça

Horário de funcionamento para visitação: das 8 horas às 16 horas

Capacidade de visitantes por dia: 100 pessoas

Agendamento para visitação: não é necessário. O controle é feito por ordem de chegada.

Endereço: Rodovia ES-484, Distrito de Araraí, Alegre, Espírito Santo.

Parque do Forno Grande

Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 11h e de 13h às 16h

Capacidade de visitantes por dia: 50 pessoas por turno

Agendamento para visitação: (27) 3248-1156

Agendamento para escalada: agendamentofornogrande@gmail.com

Endereço: Estrada rural s/n. Distrito Forno Grande, Castelo, Espírito Santo.

Parque de Pedra Azul

Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 11h e de 13h às 16h

Capacidade de visitantes por dia: 50 pessoas por turno

Agendamento para visitação: (27) 3248-1156

Endereço: Rota do Lagarto, s/n, Km 03. Distrito Pedra Azul, Domingos Martins-ES. CEP:29278-000

Parque de Itaúnas

Horário de funcionamento para visitação: das 8 horas às 16 horas

Capacidade de visitantes por dia: 100 pessoas

Agendamento para visitação: não é necessário. O controle é feito por ordem de chegada.

Endereço: Rua Bento Daher, s/n. Vila de Itaúnas, Conceição da Barra-ES. CEP: 29965-000

Parque Paulo Cesar Vinha

Horário de funcionamento para visitação: das 8 horas às 16 horas

Capacidade de visitantes por dia: 100 pessoas

Agendamento para visitação: não é necessário. O controle é feito por ordem de chegada.

Endereço: Rodovia ES-060 – Km 37.5, Setiba, Guarapari/ES. CEP: 29222-360