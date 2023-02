Paulo Games vai disputar o ‘Itapemirim Fight’ de jiu-jitsu neste sábado (11)

Contemplado pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), o lutador Paulo Games, também conhecido como “Paulo Zé Doido”, vai disputar o “Itapemirim Fight” de jiu-jitsu. O evento esportivo acontece neste sábado (11), a partir das 18 horas, na Arena Esportiva de Verão, localizada na Praia de Itaoca, em Itapemirim.

A competição de jiu-jitsu contará com as seguintes categorias: GP azul-75, GP azul+75, GP roxa -75, GP roxa +75, luta casada faixa azul feminino e luta casada faixa preta masculino. Paulo Games vai lutar na categoria Peso Médio e falou sobre a expectativa para o evento.

“Espero que seja uma competição justa para os dois lados e que eu possa sair com a vitória. Vou lutar novamente no meu município depois de dez anos. Então, sair com a vitória será muito gratificante”, disse Paulo Games.

Ele ressaltou ainda a importância do benefício recebido por meio do Governo do Estado. “O Bolsa Atleta está fazendo toda a diferença na minha vida, porque posso proporcionar o melhor para a minha carreira, treinar todos os dias e viver da luta”, destacou o atleta.

Bolsa Atleta

O programa Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

O edital 2022 é o maior da história e contempla 191 atletas e paratletas, 40 a mais que na edição anterior. O benefício mensal é repassado aos contemplados da seguinte forma: R$ 500 (categoria estudantil), R$ 1.500 (categoria nacional), R$ 2 mil (categoria internacional) e R$ 4 mil (categoria olímpica). O investimento total do Governo do Estado no programa é de R$ 3 milhões.