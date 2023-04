Peça teatral “Auto da Compadecida” será apresentada no sábado (08), em Anchieta

today4 de abril de 2023 remove_red_eye60

“Não sei, só sei que foi assim!” É uma frase famosa do personagem Chicó na história do Auto da Compadecida que se popularizou no cinema e na TV.

A peça que será encenada pela trupe mineira “Maria Cutia”, vai contar a história das aventuras picarescas de João Grilo e Chicó que começam com o enterro e o testamento do cachorro do padeiro e de sua mulher, e acabam em uma epopéia milagrosa no sertão envolvendo o clero, o cangaço, Jesus, Maria e o Diabo.

O espetáculo teatral “Auto da Compadecida”, de Ariano Suassuna, tem direção e concepção geral de Gabriel Villela e conta com a preparação vocal e direção musical de Babaya Morais, que já esteve no município de Anchieta realizando uma oficina de técnica vocal na sede do Grupo de Teatro Rerigtiba.

No elenco do espetáculo estão: Leonardo Rocha, Hugo da Silva, Mariana Arruda, Dê Jota Torres, Malu Grossi, Marcelo Veronez e Polyana Horta.

O Grupo abre sua turnê de circulação do espetáculo “Auto da Compadecida” em Anchieta, depois passa por Baixo Guandu e segue viagem para apresentar também em cidades de Minas Gerais e Maranhão, com patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

A cia teatral Maria Cutia nasceu em Belo Horizonte, em 2006, e desde então apresenta seus espetáculos em praças, parques e ruas de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Nos últimos anos, aventurou-se em produções criadas para palcos e também adaptou suas obras de rua para teatros fechados.

Como frentes de pesquisa artística, o grupo trabalha com o diálogo entre música e teatro, numa investigação autoral que denomina música-em-cena. Em todos os seus espetáculos, a trilha é executada ao vivo pelos atores, em uma pesquisa que alia dramaturgia à canção.

Serviço:

Dia: 8/04 (sábado).

Horário: 20h.

Local: Praça São Pedro – Centro (Anchieta).

Entrada: livre e gratuita!

fonte: @grupodeteatrorerigtiba