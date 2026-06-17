Peça teatral gratuita em Cariacica une suspense psicológico e reflexão social

today16 de junho de 2026 remove_red_eye51

A peça surgiu a partir de pesquisas realizadas pelo autor Anderson Lima junto a usuários dos CAPS, além de observações relacionadas ao sofrimento mental e suas repercussões no convívio social

O público de Cariacica terá a oportunidade de assistir, neste sábado (20), ao espetáculo teatral “Insanos – O Pesadelo do Terceiro Milênio”, obra escrita, dirigida e encenada por Anderson Lima. A apresentação acontece às 19 horas, no Espaço Cultural & Bar Chica, em Campo Grande, com entrada gratuita.

Em formato de monólogo, a peça conduz os espectadores por uma jornada marcada por conflitos psicológicos, memórias traumáticas e questionamentos sobre a percepção da realidade. A narrativa acompanha um homem consumido por delírios de grandeza, que acredita ter recebido uma missão divina para transformar o destino da humanidade. A partir dessa convicção, ele cria suas próprias regras e interpretações morais, mergulhando em uma trajetória repleta de inquietações e contradições.

Misturando elementos de suspense, drama e tensão psicológica, o espetáculo provoca reflexões sobre saúde mental, isolamento e os impactos dos transtornos psíquicos na vida das pessoas. Ao longo da encenação, o personagem revisita lembranças do passado e expõe pensamentos que desafiam as fronteiras entre lucidez e fantasia.

Em cartaz há mais de uma década, “Insanos” surgiu a partir de pesquisas realizadas pelo autor junto a usuários dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), além de observações relacionadas ao sofrimento mental e suas repercussões no convívio social. A experiência deu origem a uma obra que, além do caráter artístico, estimula debates sobre temas presentes no cotidiano de profissionais e estudantes das áreas de saúde, educação e direitos humanos.

Serviço

Insanos – O Pesadelo do Terceiro Milênio, com Anderson Lima

Data: 20/06 (sábado), às 19 horas

Local: Espaço Cultural & Bar Chica – Rua Pastor José de Paula, 49, Campo Grande, Cariacica

Entrada gratuita

Informações: (27) 99987-0444