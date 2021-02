Pela terceira vez, Alok vai agitar festa no ‘BBB’ nesta noite (13)

A festa de hoje na casa do “BBB 21” terá a presença do DJ Alok, que pela terceira vez agita os participantes.

“BBB mais uma vez bombando e eu estou feliz demais de fazer parte dessa história! Essa é a terceira vez que eu estou indo tocar no programa e é sempre uma experiência diferente”, disse Alok.

Fã do reality show, Alok vai ter que ficar distante dos participantes. Por conta do coronavírus, a Globo preparou um espaço cercado por acrílico para cumprir os protocolos de segurança. “Você que está em casa também, não perca! Faz muito tempo que a gente não se encontra, mas dá para matar um pouco a saudade através do show hoje.”

Fonte BOL