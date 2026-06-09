Pesquisa aponta Ricardo Ferraço na liderança da disputa pelo Governo do Espírito Santo

today9 de junho de 2026 remove_red_eye76

Levantamento realizado pelo instituto RealTime Big Data e divulgado nesta terça-feira (9) pelo portal UOL, aponta o governador Ricardo Ferraço (MDB) como líder nas intenções de voto para o Governo do Espírito Santo nas eleições de 2026.

De acordo com a pesquisa, Ferraço aparece à frente dos adversários em todos os cenários simulados para o primeiro e o segundo turnos. O estudo também indica elevado índice de aprovação da atual gestão estadual: 77% dos entrevistados afirmaram aprovar a administração do governo capixaba, enquanto 17% desaprovam. Outros 6% não souberam ou preferiram não responder.

No cenário estimulado para o primeiro turno, Ricardo Ferraço registra 36% das intenções de voto, seguido por Lorenzo Pazolini (Republicanos), com 28%. Na sequência aparecem Magno Malta (PL), com 14%, e Helder Salomão (PT), com 10%.

Em uma segunda simulação para o primeiro turno, Ferraço amplia a vantagem e alcança 39% da preferência do eleitorado. Lorenzo Pazolini aparece com 33%, enquanto Helder Salomão mantém 10%.

Cenários de segundo turno

Nas projeções para o segundo turno, Ricardo Ferraço também lidera em todas as simulações apresentadas pelo instituto.

Em um eventual confronto com Helder Salomão, o governador alcança 54% das intenções de voto, contra 23% do adversário. Os votos brancos e nulos somam 10%, enquanto 13% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Na disputa contra Lorenzo Pazolini, Ferraço aparece com 43%, enquanto o prefeito de Vitória registra 37%.

Já em um cenário contra Magno Malta, o governador alcança 50% das intenções de voto, ante 28% do senador. Nesse caso, 11% declararam voto branco ou nulo e outros 11% não souberam responder.

Metodologia

A pesquisa ouviu 1.600 eleitores em todas as regiões do Espírito Santo entre os dias 6 e 8 de junho, por meio de entrevistas telefônicas. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento foi realizado com recursos próprios do instituto e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03811/2026.

Cenário presidencial

A pesquisa também avaliou um possível cenário de segundo turno para a Presidência da República no Espírito Santo. Nesse recorte, Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 48% das intenções de voto, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 43%.

Os votos brancos e nulos somam 4%, e 5% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder.