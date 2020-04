Pesquisa mostra que Bolsonaro perdeu muito com saída de Moro

O ex-ministro da Justiça Sérgio Moro acertou em deixar o governo do presidente Jair Bolsonaro. É o que mostra a primeira pesquisa feita após a crise que se instalou no governo desde sexta-feira.

O instituto Paraná Pesquisa ouviu por telefone 2.650 em 220 municípios das 27 unidades da federação entre os dias 24 a 26 de abril.

Quase a metade, 48,9% dos ouvidos disseram que Moro acertou em sair. Já 46,3 afirmaram o contrário. Em outra pergunta formulada: O governo do presidente perde muito, pouco, ou nada com a saída do ministro?

56,5 disseram que perde muito. Já 22,0 disseram que perde pouco, e 18,6% disseram que Bolsonaro não perde nada.

A terceira pergunta formulada pelo instituto: com a saída do Sr. Sérgio Moro, a corrupção no país vai aumentar, diminuir ou permanecer igual?

Para 33,4% vai aumentar. 42,0% vai permanecer igual. 20,3% vai diminuir. A pesquisa acaba revelando um dado diferente: de que 42% acha que existe corrupção no governo.

