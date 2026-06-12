Pesquisa revela oportunidades e desafios para o futuro de Cachoeiro de Itapemirim

today12 de junho de 2026 remove_red_eye52

Diagnóstico realizado pelo Connect Fecomércio-ES, apresentado em inauguração de nova unidade do Senac-ES na cidade, aponta força econômica da capital das rochas ornamentais, avanço na competitividade e potencial para diversificar investimentos

Cachoeiro de Itapemirim, principal centro econômico capixaba fora da região metropolitana e referência nacional no setor de rochas ornamentais, tem bases sólidas para continuar crescendo, mas precisará diversificar sua economia para ampliar a atração de investimentos e reduzir a dependência de um único segmento produtivo. Essa é uma das principais conclusões do estudo apresentado durante a inauguração da nova unidade do Senac-ES no município, realizada na última quinta-feira, dia 11.

O levantamento “Diagnóstico Técnico e Territorial: Cachoeiro de Itapemirim/ES”, do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), reúne indicadores econômicos, sociais, empresariais e de competitividade para traçar um panorama detalhado do município. Durante o evento, os dados foram apresentados pelo coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza.

“Cachoeiro possui uma economia robusta e um mercado de trabalho relativamente formalizado. O grande desafio para os próximos anos é ampliar a diversificação econômica, atraindo novos investimentos e fortalecendo setores capazes de complementar a cadeia de rochas ornamentais”, destacou Spalenza.

Segundo o estudo, Cachoeiro registrou Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 6,147 bilhões em 2021, ocupando a oitava posição entre as maiores economias capixabas e a 231ª colocação nacional. O setor de serviços, que inclui também atividades do comércio, responde por mais da metade da riqueza gerada no município, com participação de 51,1% do Valor Adicionado Bruto (VAB), o que indica Cachoeiro como o maior polo de serviços no estado fora da Grande Vitória.

O município também exerce papel regional estratégico no comércio e na prestação de serviços, atendendo moradores de diversas cidades do Sul capixaba. Na área da saúde, por exemplo, Cachoeiro se tornou referência regional ao concentrar hospitais, clínicas e serviços especializados que recebem pacientes de municípios vizinhos.

A pesquisa também confirma que a cadeia produtiva de rochas ornamentais continua sendo o principal eixo estruturante da economia cachoeirense. A indústria responde por 28,7% do valor adicionado bruto municipal e tem como principal destaque o segmento de mármore e granito, atividade que transformou a cidade em referência internacional.

Em 2025, Cachoeiro exportou US$ 359,7 milhões, crescimento de 19,8% em relação ao ano anterior. Cerca de 99% de todas as exportações do município estão diretamente ligadas ao beneficiamento e à comercialização de rochas ornamentais e seus derivados.

“Poucas cidades brasileiras possuem uma especialização produtiva tão clara quanto Cachoeiro. O setor de rochas ornamentais é uma enorme vantagem competitiva, mas a elevada concentração também exige estratégias para ampliar a resiliência econômica diante de eventuais oscilações do mercado internacional”, avaliou Spalenza.

A força do setor é refletida também na estrutura empresarial do município. Das 11.525 empresas formais existentes em Cachoeiro, duas das atividades com maior número de estabelecimentos estão diretamente ligadas à cadeia de rochas ornamentais: o comércio atacadista de mármores e granitos, com 546 empresas, e o aparelhamento de placas e trabalhos em mármore, granito e outras pedras, com 524 empreendimentos.

Outro destaque apontado pelo diagnóstico é a situação do mercado de trabalho. De acordo com o Censo Demográfico de 2022, Cachoeiro possuía 88.488 pessoas na força de trabalho e uma taxa de desemprego de apenas 3,3%. Entre os trabalhadores ocupados, a taxa de informalidade era de 27,9%, percentual significativamente inferior à média estadual de 36,4%. Mais da metade dos ocupados atua como empregado do setor privado, e a maior parte desses trabalhadores possui carteira assinada.

“O município apresenta um grau de formalização superior ao observado em boa parte do estado. Isso contribui para maior estabilidade econômica e fortalece a arrecadação pública, além de ampliar a proteção social dos trabalhadores”, explicou Spalenza.

Apesar disso, o estudo aponta desafios relacionados à chamada informalidade produtiva. Entre os mais de 22 mil trabalhadores por conta própria identificados no município, cerca de 63% atuam sem CNPJ, situação que limita o acesso ao crédito e dificulta a emissão de notas fiscais, reduzindo oportunidades de expansão dos negócios.

O levantamento também destaca o avanço de Cachoeiro de Itapemirim no Ranking de Competitividade dos Municípios 2025, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). O município subiu 51 posições no cenário nacional e alcançou a 93ª colocação entre os 418 municípios brasileiros avaliados. No Espírito Santo, Cachoeiro foi o segundo município mais competitivo do estado, atrás apenas de Vitória.

Os avanços foram impulsionados principalmente por indicadores ligados à saúde, educação e desempenho econômico. Por outro lado, a pesquisa mostra que ainda existem desafios importantes relacionados à gestão pública, segurança e inovação.

“Cachoeiro avançou, mas ainda possui espaço para evoluir em áreas estratégicas, especialmente na modernização do ambiente institucional, na atração de investimentos e no fortalecimento da inovação”, afirmou Spalenza.

Oportunidades para os próximos anos

O diagnóstico identificou ainda oportunidades para impulsionar o desenvolvimento econômico local. Entre os setores com potencial de crescimento estão tecnologia da informação, economia digital, serviços especializados, construção civil, mercado imobiliário, turismo de negócios, logística, transporte de cargas e serviços veterinários.

A pesquisa também aponta a expansão da economia da saúde como uma das principais oportunidades para geração de empregos qualificados e fortalecimento da posição regional do município. Além disso, o Connect Fecomércio-ES destaca a necessidade de ampliar investimentos em qualificação profissional, inclusão digital, infraestrutura urbana, mobilidade e fortalecimento do ambiente de negócios.

“Cachoeiro reúne atributos que poucas cidades do interior brasileiro possuem: uma economia diversificada entre indústria, comércio e serviços, forte inserção internacional e posição estratégica na região Sul. O desafio agora é transformar essas vantagens em novas oportunidades de investimento e geração de renda”, declarou Spalenza.