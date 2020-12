PF apreende eletrônicos em operação contra pornografia infantil no ES

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (8) a Operação Interrupção II, com o objetivo de combater a difusão de imagens e vídeos contendo exploração sexual de crianças e adolescentes pela internet. Na ação foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados, no Espírito Santo. “No transcorrer do cumprimento, após varredura nos dispositivos eletrônicos de armazenamento encontrados nos domicílios dos dois investigados, foram localizados diversos arquivos de vídeos e imagens de pornografia infantil”, informou a PF.

No cumprimento dos mandados de busca, foram apreendidas diversas mídias e equipamentos eletrônicos dos investigados, que serão agora submetidos a procedimento de perícia para elaboração de laudo. O objetivo é identificar os arquivos dessa natureza armazenados e compartilhados, se existe algum indicativo de abuso sexual e se existem outros suspeitos praticando o delito.



Crimes

Os investigados responderão pelo crime de compartilhamento de arquivos contendo pornografia infanto-juvenil, presente no Artigo 241-A da Lei 8.069/90, em que a pena varia entre dois e seis anos de reclusão. Poderão ainda responder pelo crime de posse de arquivos, previsto no Artigo 241-B, cuja pena varia de um a quatro anos de prisão, caso a perícia encontre arquivos dessa natureza armazenados.

Fonte Agência Brasil