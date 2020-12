PF combate o tráfico de drogas e associação para o tráfico no ES

today4 de dezembro de 2020 remove_red_eye22

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (4/12), a Operação Hélice, com o objetivo combater o tráfico internacional de drogas. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva nos estados de São Paulo, Paraná e Paraíba.

Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal de Vitória/ES e a operação contou com a participação de 16 policiais federais.

Entenda o caso

A ação de hoje é um desmembramento do inquérito relativo à prisão em flagrante ocorrida em 24/11/2013, que resultou na apreensão, no município Afonso Cláudio/ES, de 445 kg de cocaína, transportados por helicóptero do Paraguai até o Espírito Santo. Após exaustivas investigações ao longo dos anos, finalmente foi possível identificar todo o grupo responsável pela logística e financiamento daquela ação ilícita, concluindo em definitivo o caso.

Crimes investigados

Os investigados responderão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com aumento de pena em função da transnacionalidade do delito, cujas penas somadas podem suplantar os 25 anos de reclusão.