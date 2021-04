PF deflagra Operação Rastros para combater o crime de moeda falsa

Nesta segunda-feira (5/4), a Polícia Federal deflagrou a Operação Rastros, que visa combater a prática ilegal do crime de moeda falsa. Um homem foi detido, acusado da venda de dinheiro falso pela internet.

No curso das investigações foram identificados os possíveis autores e foi cumprido mandado de busca e apreensão, expedido pela 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

Na ocasião, foram apreendidos na residência de um dos suspeitos um notebook, dois celulares, provavelmente adquiridos com dinheiro falso, bem como uma nota de R$ 100, que possui número de série idêntico as que foram apreendidas no curso da investigação.

O homem foi conduzido para a Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, para a realização das diligências de praxe.

O crime de moeda falsa é previsto pelo §1º do art. 289 do Código Penal, com penas previstas de 3 a 12 anos de reclusão.