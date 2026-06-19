PF investiga supostas fraudes em contratos da Saúde de Guaçuí

today19 de junho de 2026 remove_red_eye31

Operação “Jogo de Peças” cumpriu mandados em três cidades e apreendeu mais de R$ 113 mil em dinheiro vivo durante a ação

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (19), a Operação “Jogo de Peças”, que investiga um suposto esquema de corrupção e fraudes em contratos públicos na área da saúde no município de Guaçuí, no Sul do Espírito Santo.

A ação contou com o apoio da Controladoria-Geral da União (CGU) e cooperação técnica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES).

De acordo com a Polícia Federal, as investigações tiveram início a partir da análise de informações obtidas em uma apuração anterior, que apontaram indícios de irregularidades em contratos relacionados à aquisição de materiais hospitalares com recursos públicos destinados à saúde.

Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas cidades de Vitória, Serra e Guaçuí, além de medidas de bloqueio de bens e valores dos investigados. Em um dos endereços alvo da ação, os agentes apreenderam R$ 113,9 mil em espécie.

Segundo a PF, as investigações indicam que, entre os anos de 2016 e 2024, contratos públicos teriam sido fraudados por meio de superfaturamento e direcionamento de contratações, o que teria possibilitado o pagamento de vantagens indevidas a agente público.

Os investigadores apuram ainda a possível atuação conjunta entre agentes públicos e particulares para viabilizar o suposto esquema. A participação de cada envolvido e a extensão dos fatos continuam sendo analisadas no decorrer da investigação.

Os suspeitos poderão responder, conforme o grau de participação de cada um, por crimes como associação criminosa, peculato, corrupção ativa, corrupção passiva e fraudes em processos licitatórios.

A Polícia Federal informou ainda que o grupo empresarial investigado também é alvo de outros inquéritos que apuram possíveis irregularidades semelhantes em contratos públicos.

As investigações seguem em andamento e, até o momento, os nomes dos envolvidos não foram divulgados pelas autoridades.