Pfizer já vendeu 59,4 milhões de doses da vacina de covid-19 para América Latina

today5 de dezembro de 2020 remove_red_eye21

A farmacêutica Pfizer já vendeu 59,4 milhões de doses da vacina contra covid-19 para México, Chile, Peru, Costa Rica e Equador.

O imunizante está sendo desenvolvido pela empresa em parceria com a alemã BioNTech.

As primeiras doses da vacina começam a ser entregues ainda em dezembro. As campanhas de vacinação estão previstas para começar em janeiro em alguns locais. Entre os países compradores do imunizante, só o Reino Unido aprovou a substância até o momento.

Para imunizar uma pessoa são necessárias duas doses, aplicadas com um intervalo de alguns dias entre elas.



Negociação com governo Bolsonaro

A Pfizer diz que fez uma proposta ao governo federal e aguarda resposta. De acordo com a empresa, o prazo termina “em alguns dias”.

A companhia afirma que sua vacina permitirá imunizar milhões de brasileiros no 1º semestre de 2021. A empresa, no entanto, ainda terá de ter seu imunizante aprovado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Fonte Poder 360