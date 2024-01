“Pinicão” de Jardim Camburi está com os dias contados

Gigante espanhola vence leilão de R$ 2,2 bilhões e vai fazer o reúso da água para ArcelorMittal, desativando estação de esgoto responsável por odor que incomoda moradores e traz prejuízos para o turismo na praia de Camburi

Uma boa notícia para os moradores de Jardim Camburi, em Vitória, que sofrem com o odor da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do bairro, conhecida popularmente como “Pinicão”, e que está localizada em uma área do aeroporto de Vitória: numa parceria firmada pela Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan), o consórcio formado pela gigante espanhola do saneamento GS Inima e pela Tubonews foi considerado o vencedor do leilão, realizado nesta quarta-feira (17), na Bolsa de Valores de São Paulo, no valor de R$ 2,2 bilhões, para construção, operação e manutenção da estação de tratamento de efluentes sanitários e fornecimento de água de reúso para a ArcelorMittal.

Com essa decisão será construída uma Estação de Produção de Água de Reúso (Epar) com capacidade de transformar 300l/s de esgoto sanitário em água de reúso para fim industrial. O efluente tratado será bombeado de Camburi, em Vitória, até o polo industrial no município da Serra. Por consequência, o Pinicão será desativado.

“Trata-se de uma conquista fundamental para o morador de Jardim Camburi, porque é um pedido antigo do nosso mandato, ainda como vereador de Vitória, vai virar realidade: o fim do odor que polui o ar e traz prejuízos para o nosso importante atrativo turístico, a praia de Camburi”, comemorou o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa e morador de Jardim Camburi, deputado estadual Fabrício Gandini (PSD).

Segundo ele, a desativação da ETE é também uma antiga bandeira de luta da Associação Comunitária de Jardim Camburi. O parlamentar participou intensamente das discussões para a retirada da estação.

“Destaco a importância para a natureza, uma vez que, nos casos em que o tratamento não é eficaz, o esgoto hoje é lançado no maior mangue urbano do Estado, que se encontra na região. Como a água servirá para reúso, não será jogado mais o efluente ali na região de mangue”, destacou Gandini.

Em vídeo publicado nas suas redes sociais, o governador Renato Casagrande (PSB) apontou outros benefícios com o leilão realizado em São Paulo. Ao lado do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) e do diretor-presidente da Cesan, Munir Abud, Casagrande vibrou com o resultado.

“Decisão importante na B3, com uma concessão de reúso de água feita pela Cesan numa parceria com Arcelor Mittal e a GS Inima, que ganhou o leilão. Vamos fazer um investimento importante numa unidade tratamento de esgoto, que será o reúso de água. A Arcelor vai comprar até 200l/s, o que é segurança hídrica para a população capixaba”, destacou.

Para Gandini, licitação é um importante passo para desativar a estação de esgoto de Jardim Camburi.

E completou: “A indústria deixa de usar do nosso manancial e passa a usar a água de reúso. É inovação! A primeira concessão de reúso de água. Abrimos o calendário de 2024”.

A vencedora do leilão vai investir na construção da nova estrutura, que deve ser entregue em 2026 e irá atender a 164 mil moradores dos municípios de Vitória e da Serra. O prazo da concessão é de 30 anos.

