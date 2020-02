Piúma | Inscrição para Nutricionista temporário começa dia 24 de fevereiro

De 24/02 ao dia 06/03, às 18h., estarão abertas as inscrições para a contratação temporária de profissional habilitado para exercer a função de Nutricionista – Programa de Alimentação Escolar – visando atender crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino.

A remuneração é de R$ R$ 2.535,91 com uma carga horária de 30 horas semanais.

Informações oficiais sobre o Edital se dará exclusivamente por meio do site

https://www.piuma.es.gov.br/portal/uploads/selecao/42/42-edital-001-2020-contratacao-de-nutricionista-1582051377.pdf

As inscrições para o presente processo seletivo serão realizadas ÚNICA e EXCLUSIVAMENTE por meio eletrônico, devendo o candidato acessar http://piuma.es.gov.br/portal/selecao

Caso seja a primeira inscrição no município, o candidato deverá se cadastrar no site, sendo que deverá clicar no campo “criar conta”, no canto superior direito da página, preencher todos os campos e criar sua senha (guarde essa senha, pois será necessária para acessos futuros).

Se já for cadastrado deverá clicar no campo “entrar” e acessar com seu CPF e sua senha, entrar e clicar no link “faça sua inscrição”.

O candidato deve verificar ANTES DE FAZER A INSCRIÇÃO, SE SEUS DADOS CADASTRAIS ESTÃO ATUALIZADOS. Em caso de não estarem, devem ser atualizados ANTES DA INSCRIÇÃO, do contrário a Ficha de Inscrição sairá com dados desatualizados.