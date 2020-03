PIÚMA | Martha Scherrer se reúne com o setor pesqueiro

A prefeita em exercício, Martha Scherrer, juntamente com a equipe da Secretaria de Agricultura e Pesca, se reuniram na tarde de ontem (05) com empresários do setor pesqueiro do município para discutir o projeto de dragagem do Rio Piúma e a reforma do píer da Boca da Barra.

Na oportunidade os armadores, pescadores, estaleiros e empresários da indústria de processamento de pescados colocaram as dificuldades encontradas devido o assoreamento do Rio.

A obra de desassoreamento do Rio Piúma promete aquecer a economia pesqueira local.