Piúma oferece Plantão Psicológico por telefone aos cidadãos

today24 de abril de 2020 remove_red_eye37

A prefeitura de Piúma, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, lançou um serviço de atendimento inédito na cidade, o “Plantão Psicológico”, que pretende oferecer acolhimento psicológico para o cidadão de Piúma lidar com essa situação de isolamento social devido ao novo Coronavírus.

Para evitar o contato pessoal e a circulação de pessoas na cidade, conforme pedem os órgãos de saúde, basta o cidadão ligar para o telefone (28) 9 9900-9743 e a equipe de psicólogos do município estarão de prontidão para realizar o atendimento.

O Plantão Psicológico é realizado durante todos os dias sempre de 8h às 18h. Todas as informações são tratadas dentro da ética dos profissionais e o objetivo é colaborar na saúde mental da população diante da pandemia do Coronavírus.

“Estamos sempre em busca de oferecer qualidade de vida ao nosso cidadão. Com esse plantão podemos estabelecer um canal de comunicação entre os nossos psicólogos, que vão oferecer o suporte para que o piumense possa enfrentar esse momento difícil”, explica a Secretária Valquíria Silva.

Para as pessoas que estão ansiosas, nervosas, estressadas ou com dificuldades no enfrentamento neste momento de crise, basta ligar para o telefone (28) 9 9900-9743.