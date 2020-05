PM apreende drogas e arma em Piúma

today28 de Maio de 2020 remove_red_eye60

Nesta quarta-feira (28), ao receberem chamado dando conta de que um jovem estaria agredindo fisicamente seu genitor, uma guarnição prosseguiu ao local para verificar o fato.



No interior da residência informada, a equipe encontrou um rapaz agredindo o pai, encurralando-o contra a parede e conteve a agressão. No cômodo onde ocorria o fato, no quarto do agressor, foram encontrados sete pinos de cocaína e quantia em dinheiro.O genitor informou que o filho não possui nenhuma atividade laborativa que pudesse prover tal dinheiro.



Ainda sobre o agressor, após apresentado na delegacia de Polícia Civil, reuniu-se indícios de que corroborava com a comercialização de armas, levando os policiais a outro suspeito. Com este foi localizada uma pistola taurus 58 S .380 com registro nulo.



Diante dos fatos, os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados

para a Delegacia de plantão para providências.