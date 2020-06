PM apreende drogas e pistola de uso restrito em Guarapari

today8 de junho de 2020 remove_red_eye26

Neste fim de semana, policiais militares do 10º Batalhão apreenderam drogas e uma arma de uso restrito em ações realizadas em bairros de Guarapari. Suspeitos foram detidos.

Na madrugada de sábado (06) um jovem de 20 anos foi detido após tentar fugir de uma abordagem policial, no bairro Kubitschek. Ele estava em posse de R$ 200 em espécie, quatro buchas de maconha, 26 pinos de cocaína e 37 pedras de crack.

Na manhã da última sexta-feira (05) durante patrulhamento no bairro Kubitschek, o cão policial Mike localizou 54 buchas de maconha, oito pinos de cocaína, 17 pedras de crack, três balanças de precisão, além de materiais para embalo de entorpecentes. A droga estava escondida no interior de um imóvel abandonado. Nenhum suspeito foi localizado.

No mesmo bairro, durante a noite, um suspeito apontado como chefe do tráfico da região foi visto pela guarnição. Ele tentou fugir para um imóvel quando viu os policiais, mas foi alcançado. O homem estava com uma pedra de crack. Na casa os policiais visualizaram um pé de maconha, além de uma movimentação suspeita de mais pessoas. Após verificações no interior da residência, foram localizados 13 buchas de maconha/700g do mesmo produto, um pé de maconha, 150g de crack, R$ 1.085,00 em espécie, dois aparelhos celulares, uma balança de precisão, além de materiais para embalo de entorpecentes. Uma adolescente de 17 anos foi apreendida e um homem de 21 anos foi detido.

Ainda durante a noite, após uma colisão envolvendo dois veículos, os policiais observaram que um dos envolvidos no acidente tinha um volume na cintura. Ao verificar, os policiais localizaram uma pistola calibre 9mm com 17 munições. Após receber os primeiros socorros por causa do acidente, o suspeito foi encaminhado para a delegacia.

Os suspeitos foram detidos e encaminhados à delegacia regional, juntamente com os materiais.