PM apreende entorpecentes e pé de maconha em Guarapari

today19 de junho de 2020 remove_red_eye22

Na madrugada da última quinta-feira (18) policiais militares do 10º Batalhão abordaram dois indivíduos que se encontravam em atitude suspeita dentro de um veículo estacionado no bairro Kubitschek.



Após localizar uma quantidade de drogas em posse dos suspeitos, o homem de 30 anos informou que no interior de sua residência haveria mais entorpecentes. Assim, após verificações no local, foram apreendidas 01 pedra grande de crack (aproximadamente 380g), 14 pedras menores do mesmo produto, 02 pés de maconha e 06 munições de calibre 32. Os suspeitos foram detidos e encaminhados à delegacia regional juntamente com os materiais.