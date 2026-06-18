PM apreende mais de mil pinos de cocaína durante operações em Guarapari

today18 de junho de 2026 remove_red_eye43

A Polícia Militar do Espírito Santo, por meio do 10º Batalhão, realizou duas ações de combate ao tráfico de drogas nesta quarta-feira (17), em Guarapari. As ocorrências resultaram na apreensão de entorpecentes, munições e na condução de um suspeito à delegacia.

A primeira ação ocorreu pela manhã, no bairro Kubitschek. Durante patrulhamento, policiais militares abordaram um indivíduo que tentou se desfazer de uma sacola ao perceber a aproximação da viatura. Na abordagem, foram apreendidos 17 pinos de cocaína, uma bucha de maconha e seis pedras médias de crack.

O suspeito foi detido e encaminhado à 5ª Delegacia Regional de Guarapari, juntamente com o material apreendido.

Já no fim da tarde, os militares realizaram diligências no bairro Perocão, em uma área apontada como local de armazenamento de drogas. Durante a operação, um suspeito fugiu para uma região de mata após receber ordem de parada e não foi localizado.

Com o apoio da equipe K9, especializada no emprego de cães farejadores, os policiais localizaram uma grande quantidade de entorpecentes escondidos no local. Foram apreendidos 1.208 pinos de cocaína, aproximadamente 950 gramas da droga em embalagem, 288 pedras de crack e cerca de 712 gramas do mesmo entorpecente.

Todo o material recolhido foi encaminhado à 5ª Delegacia Regional de Guarapari para as providências cabíveis.

Segundo a Polícia Militar, as ações fazem parte das estratégias de combate ao tráfico de drogas e reforço do policiamento ostensivo no município. A corporação destaca que o trabalho tem como objetivo reduzir a criminalidade e aumentar a sensação de segurança da população.